Procesul de aderare la Uniunea Europeană, blocat de Ungaria. Declaraţia preşedintei Maia Sandu

Republica Moldova. Procesul de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este blocat din cauza refuzului Ungariei în raport cu Ucraina.

Afirmaţia aparţine preşedintei Maia Sandu şi a se regăseşte într-un interviu oferit postului de radio Rock FM.

Preşedinta Maia Sandu a precizat că Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană, dar procesull este blocat de Ungaria.

„Suntem la faza la care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri. Aceasta este blocată de refuzul Ungariei față de Ucraina, dar noi știm, în mare parte, ce reforme trebuie să realizăm. Indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, noi continuăm să lucrăm la implementarea acestor măsuri”, a declarat şefa statului.

Maia Sandu s-a declarat împotriva ideii lansată recent de către autorităţile de la Bruxelles privin aderarea Ucrainei, Republicii Moldova şi Muntenegrului la UE fără drept de vot deplin, pentru a putea depăşi blocajul Budapestei.

Maia Sandu a declarat că autoritățile de la Chișinău își propun o aderare deplină la Uniunea Europeană, respingând ideea unei „integrări limitate” fără drept de veto.

„Nu am discutat despre o astfel de variantă. Bineînțeles, ne dorim să devenim membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene”, a declarat preşedinta de la Chişinău.

Preşedinta de la Chişinău a dat de înţeles că nu doreşte să se separe de Ucraina în procesul de aderare la UE.

„Corect ar fi ca ambele țări să avanseze simultan, pentru că așa prevede Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Atât Moldova, cât și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele, fapt confirmat de Comisia Europeană. Sper foarte mult ca, în scurt timp, să se găsească o soluție care să permită ambelor țări să treacă la următoarea etapă”, a declarat Maia Sandu.