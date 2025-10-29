Un TIR condus de un cetățean moldovean, implicat într-un accident în România. Două persoane au murit

Republica Moldova. Un grav accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de 28 octombrie, pe drumul național DN 28, în comuna Bălțați, județul Iași. Un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din comuna Rediu, a ieșit pe contrasens și s-a izbit violent de un camion condus de un șofer din Republica Moldova, în vârstă de 55 de ani.

Impactul a fost devastator, șoferul mașinii a murit pe loc, iar o tânără pasageră de 19 ani nu a mai putut fi salvată, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, tragedia s-a produs în condiții încă neclare.

„În urma impactului a rezultat decesul a două persoane din autoturism, respectiv al șoferului și al unui pasager, o tânără de 19 ani, din comuna Bălțați. Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, se arată în comunicatul IPJ Iași.

Presa locală din România scrie că tânăra decedată lucra la un restaurant din zona Târgu Frumos și ar fi fost luată la ocazie de șoferul mașinii. În momentul impactului, cei doi se deplasau către Iași. Din nefericire, coliziunea frontală cu camionul nu le-a lăsat nicio șansă de supraviețuire.

Martorii spun că autoturismul a fost distrus complet, iar camionul, în urma izbiturii, s-a răsturnat pe marginea drumului. Șoferul moldovean a scăpat cu răni ușoare, fiind evaluat la fața locului de medici, însă a refuzat transportul la spital.

Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, inclusiv viteza de deplasare a vehiculelor și eventuale manevre periculoase. Pe numele șoferului decedat a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor legale.

Autoritățile rutier avertizează din nou șoferii să manifeste atenție sporită și prudență în trafic, mai ales pe segmentele de drum cu vizibilitate redusă și trafic intens, unde o clipă de neatenție poate duce la tragedii iremediabile.