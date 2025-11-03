Sport

Charles Coste, legendarul ciclist francez și campion olimpic, a murit la 101 ani

Charles Coste, legendarul ciclist francez și campion olimpic, a murit la 101 ani
Fostul ciclist francez Charles Coste, care a fost cel mai în vârstă campion olimpic în viaţă, a murit la vârsta de 101 ani, potrivit sportstar.thehindu.com. Coste a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948, în proba de urmărire pe pistă, alături de Pierre Adam, Serge Blusson şi Fernand Decanali.

Această performanţă l-a consacrat ca unul dintre marii sportivi ai epocii postbelice și un nume de referință în ciclismul francez.

Charles Coste

Charles Coste, la Jocurile Olimpice de la Paris. Sursa foto: Captură video

Charles Coste: Victorii memorabile și confruntări istorice

În 1949, Coste a obţinut victoria la Grand Prix des Nations, o cursă contra cronometru de 140 de kilometri, în care l-a învins pe legendarul italian Fausto Coppi. Rezultatele sale au demonstrat talentul excepţional și capacitatea de a concura la cel mai înalt nivel internaţional, aducându-i recunoașterea mondială în lumea ciclismului.

După decesul gimnastei maghiare Ágnes Keleti, Coste a devenit cel mai în vârstă campion olimpic în viaţă până la trecerea sa în nefiinţă. În 2024, el a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a purtat torţa olimpică, un gest simbolic care celebra cariera sa longevivă și meritele sale sportive.

Viaţa după ciclism

După încheierea carierei competiţionale, Coste a lucrat în sectorul comercial, dar a rămas apropiat de lumea sportului, participând la evenimente comemorative și fiind recunoscut pentru contribuția sa la ciclism. În 2022 a fost decorat cu Ordinul Legiunii de Onoare pentru întreaga sa activitate sportivă.

