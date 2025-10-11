A murit Flavius Domide, copilul teribil al fotbalului arădean

Fotbalul românesc este în doliu. Flavius Domide, una dintre cele mai mari legende ale clubului UTA Arad, s-a stins din viață sâmbătă, la vârsta de 79 de ani. Anunțul trist a fost făcut de clubul arădean.

Născut la 7 mai 1946, la Arad, Flavius Domide a fost, vreme de decenii, unul dintre simbolurile „Bătrânei Doamne”. A făcut primii pași în fotbal la vârsta de 11 ani, în cadrul clubului UTA, fiind format de antrenorul Coco Dumitrescu. A fost remarcat rapid de Cibi Braun, care l-a promovat la prima echipă în sezonul 1965–1966.

De atunci, a devenit un jucător indispensabil și idolul tribunelor, contribuind decisiv la marile performanțe ale echipei arădene din anii ’60 și ’70. A fost liderul generației care a adus în Arad ultimele două titluri naționale și a făcut parte din echipa care a reușit celebra calificare istorică în fața celor de la Feyenoord Rotterdam.

Domide a fost convocat și la echipa națională, fiind prezent în lotul României la Campionatul Mondial din Mexic 1970. După retragerea din activitatea de jucător, a rămas aproape de clubul său de suflet, activând ca antrenor la juniori, secund, principal și chiar președinte. Sub conducerea sa, UTA a reușit revenirea în prima ligă în 1993.

De-a lungul anilor, a fost o prezență constantă la evenimentele dedicate foștilor mari jucători, impresionând mereu prin modestie și eleganță.

În 2016, Flavius Domide a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Arad”, iar în 2022, la vârsta de 76 de ani, a fost ovaționat de întreaga Arenă Francisc Neuman, atunci când a dat lovitura de start la meciul UTA – CS Mioveni.

„Bătrâna Doamnă” a transmis un mesaj emoționant, afirmând că Aradul este copleșit de tristețe și că povestea lui Flavius Domide va fi spusă mereu celor care vor veni.

Flavius Domide va rămâne în memoria suporterilor ca un simbol al devotamentului, al pasiunii și al iubirii necondiționate pentru culorile roșu și alb.

„Odihnește-te în pace, Flavius Domide! Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni!”, spun cei de la UTA.