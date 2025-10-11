Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după ani de suferință

Doliu în teatrul românesc. Actrița Marinela Chelaru s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. În ultimii ani, artista s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. A suferit patru accidente vasculare cerebrale și a trecut printr-o operație pe cord, însă, în ciuda dificultăților, și-a păstrat optimismul și spiritul puternic care au cucerit publicul de-a lungul carierei.

Vestea tristă a fost anunțată de producătoarea TV Daniela Scoica, o apropiată a actriței. Aceasta a colaborat în trecut cu Cristi Brancu și a transmis un mesaj emoționant în mediul online, mărturisind regretul că nu a reușit să o viziteze pe Marinela Chelaru înainte de dispariția ei.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a fost mesajul publicat de prietena ei.

Marinela Chelaru a trăit în ultimii ani departe de scenă și de lumina reflectoarelor. Problemele grave de sănătate au forțat-o să se retragă din activitate și să ducă o viață liniștită, alături de soțul ei.

După ce a suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale, actrița apărea rar la televizor.

Singura sursă de venit a actriței era o pensie modestă, din care cea mai mare parte se ducea pe tratamente și medicamente.

Cu toate acestea, Marinela Chelaru spunea că va fi întotdeauna o puternică. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, artista vorbea cu luciditate despre greutățile prin care trecea.

„M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la el, mă duc. Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam,” povestea ea.