Un celebru comentator sportiv a murit. A fost ucis de un taur la un festival

Unul dintre cei mai apreciați comentatori ai postului Eurosport, Guillaume Di Grazia, a murit. Jurnalistul francez a fost ucis de un taur în timpul unui festival local, la doar trei zile după ce împlinise 52 de ani. „Guillaume a fost un jurnalist unic, vizionar și pasionat, care a lăsat o amprentă durabilă asupra istoriei canalului”, au transmis colegii săi de la TNT Sports.

Accidentul s-a produs miercuri, în sudul Franței, în timpul unui abrivado — o tradiție locală în care oamenii călăresc tauri prin satele regiunii. În timpul evenimentului, unul dintre animale l-a lovit violent pe Guillaume Di Grazia.

Rănit grav, jurnalistul a fost transportat de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a murit două zile mai târziu. Tragedia s-a produs la doar trei zile după ce acesta își sărbătorise ziua de naștere, relatează The Sun.

Compania TNT Sports, care a preluat Eurosport în vara acestui an, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Am aflat cu profundă tristețe despre moartea accidentală a lui Guillaume Di Grazia, în vârstă de 52 de ani. Membru al echipei editoriale Eurosport timp de 26 de ani, Guillaume a fost un jurnalist unic, vizionar și pasionat”, se arată în comunicatul oficial.

Geraldine Pons, directorul TNT Sports, a scris la rândul ei un mesaj emoționant:

„Entuziasmul, stilul și pasiunea lui în spatele microfonului au lăsat o impresie de neuitat asupra fanilor ciclismului, făcându-l la fel de iubit ca sportivii din Turul Franței.”

Guillaume Di Grazia s-a alăturat echipei Eurosport în 1999 și a fost timp de peste două decenii una dintre cele mai recunoscute voci ale canalului. A relatat zeci de ediții ale Turului Franței, fiind apreciat pentru stilul său cald, entuziast și pentru cunoștințele sale vaste din lumea sportului.

În vara lui 2025, Di Grazia a părăsit postul după 26 de ani de carieră dedicată Eurosport. Dispariția sa lasă un gol uriaș în lumea jurnalismului sportiv european.