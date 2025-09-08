Sport US Open. Carlos Alcaraz îl învinge pe Jannik Sinner (6–2, 3–6, 6–1, 6–4) și redevine lider mondial







Carlos Alcaraz a câștigat finala de la US Open în fața lui Jannik Sinner. Scorul partidei a fost de 6–2, 3–6, 6–1, 6–4. Cu această finală Alcaraz și-a trecut în palmares al doilea trofeu la Flushing Meadows (după 2022) și al șaselea trofeu major al carierei. Triumful îl readuce pe spaniol pe locul 1 ATP, încheind șirul de 65 de săptămâni consecutive ale italianului în vârful clasamentului. Partida a durat 2 ore și 42 de minute.

Alcaraz a pornit meciul în forță: serviciu precis, schimburi scurte și agresivitate controlată. Primul set (6–2) a fost un manual de inițiativă în teren, cu ibericul punând presiune constantă pe returul lui Sinner.

Italianul a răspuns în manșa a doua, 3–6, ridicând lungimea loviturilor și forțând erorile adversarului. A urmat însă „ruptura” meciului: setul trei, 6–1, în care Alcaraz a schimbat ritmul, a variat inteligent (slice, lovitură scurtă, urcare la fileu) și a deschis din nou terenul cu forehandul în cross.

În setul patru, Sinner a salvat mingi de break într-un game maraton, dar spaniolul a găsit din nou breșa, a luat avans la 3–2 și a închis setul fără apel: 6–4.

La doar 22 de ani, Alcaraz ajunge la 6 titluri de Grand Slam și devine din nou rliderul circuitului masculin, într-o rivalitate cu Sinner care a dominat sezonul marelor turnee.

Prin succesul de la New York, „Carlitos” își trece în drept al doilea US Open și reocupă tronul ATP începând de luni. La festivitatea de premiere, noul număr unu mondial a glumit cu marele său rival, spunându-i că îl vede mai des decât pe propria familie.

Dincolo de spectacol, concluzia e limpede: Alcaraz a găsit răspunsuri pentru toate strategiile lui Sinner și a impus ritmul, de la primul până la ultimul punct, scrie Eurosport.

Finala a avut loc pe Arthur Ashe Stadium, într-o atmosferă demnă de marile ocazii și cu prezențe notabile în tribune — inclusiv președintele SUA, Donald Trump. Din cauza prezenței sale partida a început cu 50 de minute întârziere, controlul de securitate fiind extrem de drastic, potrivit organizatorilor.

Donald Trump a fost huiduit și aplaudat la US Open în timpul imnului Statelor Unite, înaintea finalei masculine de duminică. Când ecranele stadionului l-au arătat salutând, în timp ce un membru al Academiei Militare West Point interpreta „The Star-Spangled Banner”, un val de aplauze s-a stârnit, dar a fost repede acoperit de huiduieli, moment în care Președintele Statelor Unite ale Americii a schițat un zâmbet scurt.

După prima pauză de schimbare a terenului, a reapărut pe ecranul uriaș și a rămas acolo o vreme — determinându-i pe fani să huiduie și mai mult, până când regia a mutat camera.