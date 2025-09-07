Politica Elena Udrea: CFR Cluj este condusă de Neluțu Varga, interfața lui Coldea. Rolul Grupului de la Cluj







Elena Udrea a făcut o serie de dezvăluiri la Realitatea TV, unele din ele le-am prezentat aici, altele le includem în această nouă relatare. Cu mențiunea că nu a prezentat dovezi pentru afirmațiile sale, dar ținând cont de accesul pe care îl are la unele informații, le putem prelua ca fiind dezvăluiri semnificative.

Fostul ministru susține că proiectul „Trump Tower” anunțat la Cluj este „un exercițiu de imagine”, afirmând că „e greu să construiești cu două milioane de euro un Tower Trump” și că familia Trump ar trebui „să știe cu cine vrea să facă bani”.

Potrivit ei, după arestarea sa proiectul ar fi intrat în impas, iar „acum par să-l preia integral alții”, deși ea s-ar fi „luptat trei ani să nu fie preluați în forță”. Udrea leagă campaniile de marketing ale unor oameni de afaceri de „Gruparea de la Cluj”, pe care o numește „epicentrul sorosismului din România”. Grupare formată din Vasile Dâncu, Ioan Rus, dar Emil Boc nu este cu ei. Udrea: “Grupul de la Cluj e centru securismului nou și vechi. E cu Rus, Dâncu, domnul Boc nu e”.

Nu a evitat nici subiectele din fotbal, susținând că Neluțu Varga ar fi „interfața lui Florian Coldea”, iar partenerul său, Cristian Berciu, anunță public construcția „Trump Tower”. În aceeași cheie, spune că CFR Cluj ar fi „echipa sistemului”, ajutată „inclusiv când nu era în drept să câștige”, și evocă plecarea lui Paszkany din țară „după ce i-au fost luate afacerile”.

Udrea: “Pe terenul care a aparținut nouă vor să facă această construcție (n.r. Trump Tower). Și ei sunt puternici, dar sunt alături de Coldea. Neluțu Varga e interfața lui Coldea. CFR Cluj e echipa sistemului din Liga 1. A fost mereu susținută de Burleanu chiar și când nu era în drept să câștige. Acolo la Cluj, această grupare, care l-a forțat pe Paszkani să plece din țară după ce i-au luat afacerile”.

Udrea a mai afirmat că, în București, un „șef al Secret Service al Ambasadei SUA”, numit de ea Darren White, „și-a asumat public atacuri la adresa ei” și ar fi frecventat zona locuinței sale. Episod pe care îl pune în contextul susținerii externe pentru proiecte politice locale, de la „aducerea lui Klaus Iohannis pentru a fi făcut președinte” până la „rețeta” repetată în cazul lui Nicușor Dan.

În plus, spune că în Costa Rica a fost întrebată de „serviciile SUA” despre acțiunile lui Coldea și Kovesi și despre posibile trasee de bani între România și Ucraina. Referitor la extrădarea din Bulgaria, Udrea afirmă că ar fi existat „presiuni” pentru predarea sa și că deciziile din dosarul „Gala Bute” ar fi fost influențate politic și extern.

Toate afirmațiile făcute la Realitatea TV îi aparțin și nu sunt însoțite aici de probe prezentate de fostul ministru.