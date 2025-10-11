Adolescent de 17 ani, fiul unui fost procuror, lovit mortal de o mașină a poliției în Giurgiu
Un adolescent de 17 ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un accident rutier produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. Acesta se afla pe un moped. „Autospeciala de poliţie, având în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu, nu ar fi respectat semnificaţia indicatorului STOP”, a anunțat IPJ Giurgiu.
Potrivit unor surse judiciare, adolescentul este fiul din prima căsătorie a fostului procuror-șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Andreea Albu.
Polițiștii se deplasau la o intervenție
Potrivit polițiștilor din Giurgiu, în urma accidentului, care a avut loc în jurul orei 03.15, au fost răniți pasagerul autospecialei de poliție și motociclistul, ambii fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Tânărul de 17 ani a murit
Deși echipajul medical a încercat să-l resusciteze, motociclistul a fost declarat mort. IPJ Giurgiu a precizat că polițiștii se aflau în misiune, fiind chemați să ofere sprijin unei alte patrule care intervenea la o sesizare de violență fizică.
„Precizăm faptul că poliţiştii se deplasau la o intervenţie, fiind solicitaţi să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violenţă fizică”, au mai anunțat polițiștii.
Anchetă pentru ucidere din culpă
Polițiștii continuă cercetările pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. „Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu”, a transmis IPJ Giurgiu.
Conducerea Poliției Județene Giurgiu a dispus verificări prin Compartimentul Control Intern.
