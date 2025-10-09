Un avion a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, după ce câtiva pasageri s-ar fi intoxicat cu fum

Un avion al companiei British Airways, care zbura pe ruta Istanbul-Londra, a aterizat de urgență joi pe Aeroportul Henri Coandă. „Din primele informaţii, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că o aeronavă British Airways, care zbura pe ruta Istanbul-Londra, a solicitat joi, la ora 17:50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, „întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale”.

„Din primele informaţii, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a mai anunțat compania.

Potrivit sursei citate, autoritățile au activat imediat dispozitivul de urgență al aeroportului.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 18:14, iar la bord au intervenit echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD.

Avionul, un Airbus A320, transporta 142 de pasageri. Autoritățile nu au anunțat încă sursa fumului sau cauza incidentului.

Reamintim că la începutul anului, două avioane au cerut aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Unul dintre ele, aparținând companiei Ryanair, transporta 194 de persoane și zbura spre Marsilia. Celălalt, un avion WizzAir cu 230 de pasageri, plecase de la Budapesta către Abu Dhabi.

O pasageră aflată la bordul avionului care zbura spre Marsilia a descris momentele de panică trăite în timpul incidentului, pentru Digi24. Femeia a relatat că, la scurt timp după decolare, în avion s-a simțit un miros puternic de fum, vizibil mai ales în partea din față a aeronavei. Potrivit acesteia, însoțitoarele de bord s-au agitat și au început să alerge pe culoar, ceea ce a amplificat starea de teamă printre pasageri.

După zeci de minute de așteptare, pasagerii curselor Wizz Air și Ryanair au fost îmbarcați în alte aeronave și au plecat spre destinațiile lor inițiale.