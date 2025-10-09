Putin a recunoscut că Rusia a doborât avionul azer în decembrie 2024

Președintele Rusiei, Vladimir Putin a recunoscut, joi, că Moscova este responsabilă pentru doborârea avionului de linie azer din decembrie anul trecut, afirmând că aparatul a fost lovit de apărarea aeriană rusă, potrivit The Associated Press.

Putin a explicat că rachetele lansate de apărarea aeriană rusă pentru a intercepta o dronă ucraineană au explodat lângă avionul Azerbaijan Airlines.

Liderul rus a făcut această declarație în timpul unei întâlniri cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, la Dușanbe, capitala Tadjikistanului, unde cei doi participă la un summit al fostelor republici sovietice.

Avionul Embraer 190 al companiei Azerbaijan Airlines zbura pe 25 decembrie de la Baku spre Groznîi, în Republica Cecenia, când a dispărut de pe radar lângă coasta rusă a Mării Caspice și s-a prăbușit în apropierea orașului Aktau, din Kazahstan.

În decembrie 2024, președintele Azerbaidjanului a acuzat Rusia că a încercat să ascundă faptul că avionul companiei naționale azere, prăbușit în Kazahstan, fusese lovit de tiruri provenite de pe teritoriul rus şi a cerut ca Moscova să îşi ceară scuze public.

Ilham Aliev a declarat că versiunile diferite prezentate de Rusia după prăbușirea avionului „arată clar că partea rusă voia să mușamalizeze cazul”.

„A admite vinovăţia (sa), a prezenta scuze în timp util Azerbaidjanului, care este considerată o ţară prietenă, şi a informa publicul cu privire la acest subiect, iată atâtea măsuri şi etape care ar fi trebuit luate”, spunea Aliev într-un interviu, preluat de agenţia de presă Azertag.

Tot în decembrie, Kremlinul a transmis printr-un comunicat de presă că:

„(Președintele) Vladimir Putin și-a cerut scuze pentru incidentul tragic care a avut loc în spațiul aerian rus și și-a exprimat încă o dată condoleanțele profunde și sincere familiilor victimelor, dorindu-le răniților o recuperare rapidă. În timpul conversației s-a menționat că aeronava de pasageri azeră, care călătorea conform programului său, a încercat de mai multe ori să aterizeze pe aeroportul din Groznîi. În acel moment, Groznîi, Mozdok și Vladikavkaz erau atacate de vehicule aeriene fără pilot ucrainene, iar sistemele de apărare aeriană ruse respingeau aceste atacuri”.

Aliev i-a spus lui Putin că avionul de pasageri a fost afectat de interferențe fizice și tehnice externe în spațiul aerian rus, a pierdut complet controlul și a fost deviat spre Aktau.