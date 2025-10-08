Noua lege germană. Cum vor fi doborâte dronele care amenință securitatea

Guvernul german a anunțat, miercuri, că va permite poliției să doboare drone considerate periculoase. Autoritățile discută, de asemenea, cu Israelul și Ucraina despre întărirea măsurilor de apărare împotriva zborurilor suspecte deasupra unor zone sensibile, atribuite Rusiei, potrivit AFP și Reuters.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de modificări legislative menite să întărească atribuțiile poliției. Noile prevederi le vor permite agenților să intervină direct, inclusiv prin interceptarea și doborârea dronelor.

Noua lege, aprobată miercuri de cabinet și aflată în așteptarea votului din parlament, permite poliției să doboare drone care încalcă spațiul aerian al Germaniei, inclusiv în situațiile în care există o amenințare iminentă sau un risc de prejudiciu grav.

Printre metodele folosite pentru doborârea dronelor se numără utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj care pot întrerupe controlul și sistemele de navigație.

„Incidentele cu drone ameninţă securitatea noastră. Nu vom permite acest lucru. Consolidăm competenţele poliţiei federale, astfel încât dronele să poată fi detectate şi contracarate mai rapid în viitor”, a scris cancelarul Friedrich Merz, într-o postare pe platforma X.

Die Drohnen-Vorfälle bedrohen unsere Sicherheit. Das lassen wir nicht zu. Wir stärken die Kompetenzen der Bundespolizei: Damit Drohnen künftig schneller aufgespürt und abgewehrt werden können. Das haben wir heute im Kabinett beschlossen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 8, 2025

Ministrul de interne a anunțat că în structura poliției federale germane va fi înființată o unitate specializată în combaterea dronelor. El a adăugat că experții germani vor colabora cu specialiști din Israel și Ucraina, țări considerate mai avansate în domeniul tehnologiei dronelor.

Dobrindt a explicat că poliția va gestiona dronele care zboară la altitudini joase, în apropierea copacilor, în timp ce armata va interveni în cazul celor mai puternice.

Adoptarea noii legi vine după incidentul de vineri, când zeci de zboruri au fost anulate sau redirecționate pe Aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania. Peste 10.000 de pasageri au rămas blocați, după ce în zonă au fost observate drone de origine necunoscută.

Merz a afirmat că bănuiește Rusia ca fiind responsabilă pentru o mare parte dintre dronele care au survolat Germania weekendul trecut. El a precizat că acestea nu transportau muniție, ci păreau implicate în misiuni de recunoaștere.

Prin această lege, Germania se alătură altor state europene care au oferit recent forțelor de securitate dreptul de a doborî drone ce încalcă spațiul aerian, precum Marea Britanie, Franța, Lituania și România.