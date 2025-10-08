International

Noua lege germană. Cum vor fi doborâte dronele care amenință securitatea

Noua lege germană. Cum vor fi doborâte dronele care amenință securitateaPoliție Germania. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

Guvernul german a anunțat, miercuri, că va permite poliției să doboare drone considerate periculoase. Autoritățile discută, de asemenea, cu Israelul și Ucraina despre întărirea măsurilor de apărare împotriva zborurilor suspecte deasupra unor zone sensibile, atribuite Rusiei, potrivit AFP și Reuters.

Poliția din Germania va putea doborî drone considerate periculoase

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de modificări legislative menite să întărească atribuțiile poliției. Noile prevederi le vor permite agenților să intervină direct, inclusiv prin interceptarea și doborârea dronelor.

Noua lege, aprobată miercuri de cabinet și aflată în așteptarea votului din parlament, permite poliției să doboare drone care încalcă spațiul aerian al Germaniei, inclusiv în situațiile în care există o amenințare iminentă sau un risc de prejudiciu grav.

Printre metodele folosite pentru doborârea dronelor se numără utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj care pot întrerupe controlul și sistemele de navigație.

Fața nevăzută a României care dispare. Locul de vis pe care oamenii îl părăsesc în tăcere
Dezbatere aprinsă despre cazul Ana Birchall-CIA: Dacă s-ar fi oferit rușilor, la FSB, ar fi fost aceeași tăcere?

„Incidentele cu drone ameninţă securitatea noastră. Nu vom permite acest lucru. Consolidăm competenţele poliţiei federale, astfel încât dronele să poată fi detectate şi contracarate mai rapid în viitor”, a scris cancelarul Friedrich Merz, într-o postare pe platforma X.

Va fi înființată o unitate specială

Ministrul de interne a anunțat că în structura poliției federale germane va fi înființată o unitate specializată în combaterea dronelor. El a adăugat că experții germani vor colabora cu specialiști din Israel și Ucraina, țări considerate mai avansate în domeniul tehnologiei dronelor.

Dobrindt a explicat că poliția va gestiona dronele care zboară la altitudini joase, în apropierea copacilor, în timp ce armata va interveni în cazul celor mai puternice.

Merz: Rusia ar putea fi vinovată pentru incidentele de săptămâna trecută

Adoptarea noii legi vine după incidentul de vineri, când zeci de zboruri au fost anulate sau redirecționate pe Aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania. Peste 10.000 de pasageri au rămas blocați, după ce în zonă au fost observate drone de origine necunoscută.

Merz a afirmat că bănuiește Rusia ca fiind responsabilă pentru o mare parte dintre dronele care au survolat Germania weekendul trecut. El a precizat că acestea nu transportau muniție, ci păreau implicate în misiuni de recunoaștere.

Friedrich Merz

Friedrich Merz. Sursa foto: Captură video Youtube

Prin această lege, Germania se alătură altor state europene care au oferit recent forțelor de securitate dreptul de a doborî drone ce încalcă spațiul aerian, precum Marea Britanie, Franța, Lituania și România.

