Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției

Tensiunile dintre Oana Mizil și fostul primar Marian Vanghelie au escaladat până la punctul în care a fost necesară intervenția Poliției și a instanțelor de judecată. Incidentele recente din locuința din Voluntari, unde locuiesc Oana Mizil, mama acesteia, Lidia, și fetița minoră, ar fi inclus amenințări, mesaje agresive și episoade violente care au speriat întreaga familie.

În urmă cu o lună, Oana și mama ei au solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Vanghelie, măsură care a fost pusă în aplicare recent. Deși fosta deputată și familia ei se tem de reacțiile fostului primar de mai mulți ani, incidentele s-au intensificat după despărțirea celor doi, acum aproximativ trei ani.

În declarațiile depuse la instanță, mama Oanei Mizil, Lidia Niculescu Mizil, a descris momentele de coșmar prin care a trecut întreaga familie: „A venit la poartă, a acoperit monitorul și a început să țipe să i se dea drumul. A durat trei ore, până a venit poliția. În tot acest timp, copilul s-a închis în casă, plângând.”

Fosta parteneră a lui Vanghelie susține că fostul primar ar fi venit băut și a amenințat că va sparge poarta și va intra în locuință. În plus, în ziua incidentului, fiica celor două a raportat autorităților că îi este frică de tatăl său și că „vrea să fie apărată”. În motivarea depusă la dosar, Oana Mizil explică că amenințările au fost făcute chiar în fața copilului, care a refuzat orice contact ulterior cu tatăl său.

„Precizează că înjurăturile şi ameninţările sunt de faţă cu minora ##### şi susţine că i-ar putea face rău şi acesteia, arătând că timp de 3 zile pârâtul i-a spus minorei ‘vin şi o o… pe maică-ta’”, se arată în documentele instanței.

Oana Mizil a relatat că, deși inițial i-a permis fostului primar să petreacă timp cu fiica lor, comportamentul acestuia s-a schimbat brusc.

„În urmă cu o săptămână i-am permis pârâtului să stea cu minora pentru că era liniştit, dar are episoade… Probabil pentru că am vrut să plecăm, eu și copilul, cu un grup de mămici, la un concert. Până în ultima zi a spus că ne dă procură, dar nu ne-a dat, iar de atunci copilul nu vrea să-l mai vadă, spunând că ‘nici moartă nu vreau să mai vorbesc cu el’.”

În ultimele zile dinaintea scandalului, Marian Vanghelie ar fi transmis mai multe mesaje amenințătoare fostei partenere, cu conținut explicit și agresiv: „Am trimis o mașină, vă o… și pe tine, și pe ei.”

Judecătorii au constatat că fostul primar a exercitat „violență psihologică repetată asupra reclamantelor” și că frecvența și conținutul mesajelor au creat „stări de tensiune și de suferință psihică” atât pentru Oana Mizil, cât și pentru mama și fiica acesteia.

Oana Mizil a declarat că, în ziua incidentului, a fost nevoită să stea departe de casă de teamă pentru siguranța sa și a copilului.

„Eu am stat pe o stradă paralelă pentru că îmi era frică să merg acasă, iar fetiţa mă suna în mod constant plângând să nu vin acasă. În urmă cu aproximativ 10 zile, pe 11 august, când pârâtul a venit acasă la noi, s-a repezit brusc la mine, de faţă cu minora, având o reacţie violentă.”

Mama și fiica au mai declarat că Vanghelie avea episoade de furie chiar și atunci când nu consumă alcool. „Și când nu consumă alcool are aceeași atitudine”, a completat Lidia Niculescu Mizil.

În urma analizei probelor, inclusiv a înregistrărilor video care surprindeau reacțiile copilului, instanța a emis un ordin de protecție pentru șase luni, obligându-l pe fostul primar să păstreze o distanță de 200 de metri față de Oana Mizil, mama acesteia și fiica lor.

De asemenea, a fost interzis orice contact verbal, telefonic sau prin corespondență pe întreaga durată a ordinului. Judecătorii au subliniat că „pericolul este actual” și că măsura este necesară „pentru înlăturarea riscului asupra integrității psihice și fizice a reclamantelor”, potrivit Cancan.