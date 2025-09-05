Monden Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal







Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au aflat față în față în instanță. Războiul dintre fostul cuplu a ajuns la apogeu și s-a lăsat cu acuzații de agresiune și amenințări cu moartea, conform romaniatv.

Fosta parteneră a lui Vanghelie le-a solicitat magistraților din Buftea să îi prelungească ordinul de protecție provizoriu ce a fost emis de poliție, pentru ea și fiica ei. Fostul primar ar putea primi, ca restricție, și o brățară de monitorizare.

Cuplul a trăit o poveste de iubire timp de 11 ani, apoi cei doi s-au despărțit în anul 2022. Duminică, 31 august, Mizil și Vanghelie s-au certat foarte rău, după ce fostul edil a mers acasă la ex-partenera lui.

Din câte se pare, Oana Mizil și mama sa au fost amenințate cu moartea. Așa că au cerut sprijinul poliției. Oamenii legii au emis un ordin de protecție, provizoriu, pentru cinci zile.

„În urma știrilor apărute în ultimile ore despre mine și familia mea, doresc să transmit următorul mesaj:

Am ales să merg pe calea legală și am obținut un ordin de protecție (deocamdată provizoriu), o decizie dificilă, dar necesară pentru liniștea mea și a fiicei mele. Îmi doresc ca acest pas să fie înțeles în primul rând ca o protecție a copilului meu și ca o responsabilitate de mamă.Fac apel la respectarea vieții private și la discreție în aceste momente, pentru a nu expune și mai mult un copil care merită să fie ferit de presiunea și atenția publică.

Nu doresc să transform această situație într-un spectacol, nu voi face declarații suplimentare și voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu prin cuvinte. Cred în puterea de a merge înainte cu decență și echilibru, iar singura mea preocupare rămâne binele fiicei mele. Vă mulțumesc” , a fost mesajul pe care l-a scris Oana Mizil pe rețelele sociale.

În replică, Vanghelie a spus: Acum două săptămâni, fetița a vrut să se ducă la un concert la Londra. Din anumite motive, pe care nu vreau să vi le spun, nu i-am dat declarație notarială să poată merge.

Nu că nu îmi convenea (n.r. - anturajul), nu eram sigur că e doar ăla pe care îl bănuiam. (…) Copilul a vorbit cu fetițele, ea era puțin supărată. Oana mi-a zis că e supărată, o săptămână n-am văzut-o, sau 10 zile. (…) I-am spus: ‘Vorbește și tu cu fetița, nu încerca să o influențezi negativ că ție nu ți-a convenit’. Am avut niște certuri pe telefon, cu o seară înainte vorbisem de școală, și i-am explicat.Stabilisem că trebuie să ne vedem sămbătă seară, a plecat nu știu pe unde, eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou. (…) Oana a dispărut puțin sâmbătă seara cu fetița, a venit mai târziu, m-a rugat că fetița e obosită, să doarmă, rămâne pentru duminică dimineața.

Eu sâmbătă noaptea am stat la birou (…) am plecat la birou, tot o sunam, nu mi-a răspuns, și m-am dus acasă. Evident că am sunat la poartă, nu răspundea nimeni, mi se părea ceva în neregulă, am sunat de mai multe ori. Până la urmă, iese mama ei la depărtare și îmi spune că nu e acasă. Până la urma am constatat că e acasă”.