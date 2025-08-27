Sport

Cupa României. Mare surpriză în play-off. Sănătatea Cluj, liga a III-a, a ajuns în grupe

Cupa României. Mare surpriză în play-off. Sănătatea Cluj, liga a III-a, a ajuns în grupe
Cupa României. Mare surpriză înregistrată, miercuri, în partida disputată de Sănătatea Cluj (liga a III-a) și Unirea Urziceni (liga I). Ardelenii s-au impus în play-off, scor 1-1 și 6-5 după executarea loviturilor de departajare și merg în grupe, conform Agerpres.

Cupa României. Scorul zilei, reușit de ultima clasată din Superligă

FK Csikszereda, ultima clasată în  Superliga, a reuşit un scor de maidan, 8-1 pe terenul echipei de ligă secundă FC Voluntari. Marton Eppel a marcat cinci goluri pentru oaspeți.

CS Dinamo (Liga a II-a) a reuşit o victorie spectaculoasă cu Poli Timişoara, 3-2 pe Bega, după prelungiri, cu două goluri marcate în ultimele minute.

Şi Petrolul Ploiești s-a calificat dramatic în grupele competiţiei, printr-un gol marcat de Gheorghe Grozav în minutul 120+2. Brahima Doukansy (21) a deschis scorul pentru ploieşteni, iar Poli Iaşi a egalat prin Ştefan Ştefanovici (69) şi a trimis meciul în prelungiri. Oaspeţii a avut şi două bare, prin Ioan Tolea (14) şi Grozav (99).

Cupa Romaniei,

Rezultatele de miercuri din play-off:

FC Voluntari (II) - (+) AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (I) 1-8 (0-4), Stadion ''Anghel Iordănescu'' - Voluntari Au marcat: Florian Haită (82), respectiv Jozef Dolny (1), Marton Eppel (13, 37, 69, 86, 89), Janos Ferenczi (29), Ceara Anderson (72 - penalty).

CSM Unirea Alba Iulia (III) - (+) AFC Botoşani (I) 0-1 (0-1), Stadion Cetate - Alba Iulia Au marcat: Ştefan Bodişteanu (38).

AFC Câmpulung Muscel 2022 (II) - (+) FC Metaloglobus Bucureşti (I) 0-2 (0-1), CNAF Buftea iarbă Au marcat: George Caramalău (20), Dragoş Huiban (87 - penalty).

Sănătatea Cluj merge în grupe

(+) CS Sănătatea Servicii Publice Cluj (III) - AFC Unirea 04 Slobozia (I) 1-1 (1-0, 1-1), după prelungiri; 6-5, la loviturile de departajare, Stadion Clujana - Cluj-Napoca Au marcat: Mihai Bonţ (6), respectiv Andrei Dragu (63). Au executat în ordine loviturile de departajare: Alexandru Mare 1-0 (gol), Ronaldo Deaconu 1-1 (gol), David Milchiş 2-1 (gol), Andrei Dragu 2-2 (gol), Vlad Fărcăşan 2-2 (ratare), Eduard Florescu 2-2 (ratare), Abubakar Gado 3-2 (gol), Ahmed Said 3-3 (gol), Denis Paul 4-3 (gol), Constantin Toma 4-4 (gol), Alexandru Core 5-4 (gol), Florinel Ibrian 5-5 (gol), Angelo Crişan 6-5 (gol), Raul Rotund 6-5 (ratare).

AS FC Agricola Borcea (III) - (+) ACS Campionii FC Argeş (I) 0-1 (0-1), Stadion Comunal - Borcea A marcat: Vadim Raţă (18).

CSO Băicoi (III) - (+) CS Gloria Bistriţa (II) 2-3 (1-1), Stadion Lilieşti - Băicoi Au marcat: Beniamin Lazăr (45+1), Florinel Sandu (90+8 - penalty), respectiv Dinis Ieşeanu (18, 81), Valentin Alexandru (83).

(+) CS Sporting Lieşti (III) - CS Afumaţi (II) 2-1 (0-1), Stadion Comunal - Lieşti Au marcat: George Iacob (79), Valentin Munteanu (90+1), respectiv Vlad Mihai Ghineţ (44).

CS Vulturii Fărcăşeşti (III) - (+) CS Concordia Chiajna (II) 0-3 (0-1), Stadion Comunal - Fărcăşeşti Au marcat: Alexandru Boiciuc (32, 77), Darius Grigore (87).

Ceahlăul, umilită de Metalul Buzău

(+) AFC Metalul Buzău (II) - ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (II) 4-0 (1-0), Stadion Metalul - Buzău Au marcat: Adrian Moldovan (13, 67), Valentin Robu (86), Alexandru Şaim Tudor (90+2).

(+) CSC Dumbrăviţa (II) - FC Bihor Oradea (II) 2-1 (0-0), Stadion ''Ştefan Dobay'' - Dumbrăviţa Au marcat: Radu Ciurel (64), Rareş Butnăraşu (83), respectiv Rareş Enceanu (65).

CSM Olimpia Satu Mare (II) - (+) CSM Slatina (II) 0-3 (0-1), Stadion Olimpia - Daniel Prodan - Satu Mare Au marcat: Ionuţ Mitran (45+1), Marius Lupu (52), George Leaţă (62).

Ştiinţa Poli Timişoara (III) - (+) CS Dinamo Bucureşti (II) 2-3 (1-0, 1-1), după prelungiri, Stadion Electrica - Timişoara Au marcat: Pedro Roberto Paul (39), Raul Haiduc (92), respectiv Vadim Kiricenko (90+3), Ayan Anghel (115), Roberto Mălăele (120+3).

ACS FC Şoimii Gura Humorului (III) - (+) ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (II) 0-2 (0-1), Stadion Areni - Suceava Au marcat: Demian Popovici (3, autogol), Darius Oroian (87).

ACSM Politehnica Iaşi (II) - (+) ACS Petrolul Ploieşti (I) 1-2 (0-1, 1-1), după prelungiri, Stadion ''Emil Alexandrescu'' - Iaşi Au marcat: Ştefan Ştefanovici (69), respectiv Brahima Doukansy (21), Gheorghe Grozav (120+2).

