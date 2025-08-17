Liga II: Concordia Chiajna, victorie record cu Ceahlăul cu un scor 8-0
- Andreea Răzmeriță
- 17 august 2025, 16:12
Liga II a oferit duminică un rezultat istoric cu echipa Concordia Chiajna care a învins pe teren propriu Ceahlăul Piatra Neamț cu 8-0, reușind scorul campionatului. Echipa pregătită de Nicolae Dică a dominat partida de la un capăt la altul și a demonstrat că rămâne una dintre forțele importante ale eșalonului secund. Victoria vine la scurt timp după înfrângerea cu Steaua (1-4) și marchează o revenire spectaculoasă în fața propriilor suporteri.
Concordia Chiajna, victorie istorică în Liga II
Ilfovenii au început meciul cu o determinare clară de a se revanșa după eșecul din etapa precedentă. În numai 45 de minute, tabela indica 3-0, grație golurilor semnate de Pop (minutul 14), Carnat (30) și Grigore (39).
După pauză, ofensiva Concordiei a continuat să facă spectacol. Bălașa a înscris pentru 4-0 (58), apoi un autogol al lui Wiktorski (64) și reușita lui Samake (66) au dus scorul la 6-0. Carnat a bifat „dubla” în minutul 72, iar Neicuțescu a închis tabela cu golul de 8-0 (86). Pentru Ceahlăul, care avusese un început promițător de sezon în Liga II, înfrângerea reprezintă o cădere dureroasă.
Reacții și detalii din etapa secundă
În aceeași rundă din Liga II, FC Bacău a câștigat greu la CS Tunari, scor 2-1. Etapa continuă luni, cu duelul Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara, și marți, cu meciul Politehnica Iași – Gloria Bistrița.
Pentru Concordia Chiajna, victoria vine într-un moment crucial, după prestația modestă din Ghencea. Nicolae Dică a declarat că echipa a arătat „determinare și organizare exemplară”, subliniind că obiectivul principal rămâne accederea în play-off-ul Ligii II. De partea cealaltă, Ceahlăul resimte șocul unei înfrângeri care contrastează cu rezultatele anterioare: un succes contra Politehnicii Iași (1-0) și un egal cu CS Tunari (1-1).
Implicațiile în clasamentul Ligii II
Rezultatul cu Ceahlăul schimbă dinamica competiției și consolidează poziția Concordiei printre echipele cu șanse reale la promovare. În Liga II, diferențele între cluburi sunt adesea mici, dar scorul de 8-0 arată că pregătirea și forma sportivă pot produce rezultate spectaculoase.
În următoarea etapă, Concordia Chiajna va juca în deplasare la FC Bacău, un test dificil pentru a confirma că victoria cu Ceahlăul nu a fost un simplu accident fericit. Ceahlăul, în schimb, va încerca să-și recupereze moralul în duelul de pe teren propriu cu CS Dinamo, într-o confruntare care ar putea avea impact major asupra parcursului din campionat, potrivitsport.ro.
