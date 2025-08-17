Sport Liga II: Concordia Chiajna, victorie record cu Ceahlăul cu un scor 8-0







Liga II a oferit duminică un rezultat istoric cu echipa Concordia Chiajna care a învins pe teren propriu Ceahlăul Piatra Neamț cu 8-0, reușind scorul campionatului. Echipa pregătită de Nicolae Dică a dominat partida de la un capăt la altul și a demonstrat că rămâne una dintre forțele importante ale eșalonului secund. Victoria vine la scurt timp după înfrângerea cu Steaua (1-4) și marchează o revenire spectaculoasă în fața propriilor suporteri.

Ilfovenii au început meciul cu o determinare clară de a se revanșa după eșecul din etapa precedentă. În numai 45 de minute, tabela indica 3-0, grație golurilor semnate de Pop (minutul 14), Carnat (30) și Grigore (39).

După pauză, ofensiva Concordiei a continuat să facă spectacol. Bălașa a înscris pentru 4-0 (58), apoi un autogol al lui Wiktorski (64) și reușita lui Samake (66) au dus scorul la 6-0. Carnat a bifat „dubla” în minutul 72, iar Neicuțescu a închis tabela cu golul de 8-0 (86). Pentru Ceahlăul, care avusese un început promițător de sezon în Liga II, înfrângerea reprezintă o cădere dureroasă.

În aceeași rundă din Liga II, FC Bacău a câștigat greu la CS Tunari, scor 2-1. Etapa continuă luni, cu duelul Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara, și marți, cu meciul Politehnica Iași – Gloria Bistrița.

Pentru Concordia Chiajna, victoria vine într-un moment crucial, după prestația modestă din Ghencea. Nicolae Dică a declarat că echipa a arătat „determinare și organizare exemplară”, subliniind că obiectivul principal rămâne accederea în play-off-ul Ligii II. De partea cealaltă, Ceahlăul resimte șocul unei înfrângeri care contrastează cu rezultatele anterioare: un succes contra Politehnicii Iași (1-0) și un egal cu CS Tunari (1-1).

Rezultatul cu Ceahlăul schimbă dinamica competiției și consolidează poziția Concordiei printre echipele cu șanse reale la promovare. În Liga II, diferențele între cluburi sunt adesea mici, dar scorul de 8-0 arată că pregătirea și forma sportivă pot produce rezultate spectaculoase.

În următoarea etapă, Concordia Chiajna va juca în deplasare la FC Bacău, un test dificil pentru a confirma că victoria cu Ceahlăul nu a fost un simplu accident fericit. Ceahlăul, în schimb, va încerca să-și recupereze moralul în duelul de pe teren propriu cu CS Dinamo, într-o confruntare care ar putea avea impact major asupra parcursului din campionat, potrivitsport.ro.