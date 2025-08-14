Social Zboruri directe din Iași către noi orașe europene, din toamnă







Compania Wizz Air a anunțat joi introducerea a patru noi rute aeriene din Iași, consolidându-și astfel prezența pe piața din România.

Începând cu luna octombrie, pasagerii vor putea zbura direct către Praga (Cehia) și Valencia (Spania), iar din decembrie se va adăuga și cursa spre Pescara (Italia). De asemenea, zborurile spre Copenhaga (Danemarca) vor fi reluate în programul de operare de toamnă. Noile rute vor avea două frecvențe săptămânale, iar tarifele pornesc de la 99 de lei, biletele fiind deja disponibile pentru rezervare.

„Ne-am consolidat şi mai mult prezenţa în România în această vară. Anunţăm acum introducerea a încă patru conexiuni de la Iaşi. Aceste rute adăugate către destinaţii din întreaga Europă evidenţiază angajamentul nostru continuu de a îmbunătăţi conectivitatea, de a sprijini creşterea regională şi de a oferi şi mai multe opţiuni de călătorie accesibile pasagerilor noştri ieşeni”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

Autoritățile locale au salutat extinderea portofoliului de zboruri de pe Aeroportul Iași, subliniind importanța noilor conexiuni pentru comunitatea regională.

Romeo Vatră, directorul aeroportului, a declarat că aceste destinații au fost îndelung așteptate de către ieșeni și s-au aflat pe lista de propuneri ale aeroportului în discuțiile purtate cu operatorii aerieni. Sprijinul instituțional și cererea în creștere pentru zboruri directe către capitale europene și orașe turistice au contribuit la această extindere a rețelei.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a evidențiat rolul strategic al noilor rute pentru poziționarea orașului ca nod aerian regional.

„Fiecare nouă rută este o punte de legătură între oameni, idei şi oportunităţi. Extinderea reţelei noastre de destinaţii este o investiţie în viitorul regiunii, în deschiderea către Europa şi în consolidarea rolului Iaşului ca poartă de intrare şi ieşire din Moldova spre întreaga lume. Este încă un pas pe care îl facem împreună pentru ca judeţul nostru să fie un loc mai conectat, mai vizibil şi mai puternic. Europa vine mai aproape de noi, iar Iaşul ajunge mai departe”, a spus acesta.