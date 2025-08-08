Economie Secretul prețurilor la Wizz Air. Algoritmul invizibil care le crește sau le scade







Wizz Air folosește un sistem automatizat de stabilire a prețurilor, care ajustează costul biletelor în funcție de cerere, ofertă și alți factori din piață. Explicațiile au fost oferite de Rado Andraș, director de comunicare al companiei.

Potrivit reprezentantului Wizz Air, tarifele nu sunt stabilite manual, ci printr-un algoritm dinamic care reacționează în timp real la evoluția rezervărilor. Dacă un zbor într-o anumită zi se vinde rapid, sistemul crește automat prețul, considerând cursa populară. În schimb, dacă vânzările sunt mai reduse, tarifele scad, pentru a atrage mai mulți pasageri și a umple locurile disponibile.

„Prețurile noastre sunt dinamice și se bazează pe cerere și ofertă. Dacă un zbor se vinde bine, prețul crește. Dacă vânzările scad, prețul coboară, astfel încât să evităm zborurile cu locuri libere”, a explicat Rado Andraș. El a subliniat că acest mecanism ajută și din perspectiva sustenabilității: „Nu vrem să zburăm cu avioane pe jumătate goale.”

Oficialul Wizz Air a menționat și influența concurenței asupra tarifelor. Rivalitatea dintre companiile aeriene poate determina scăderi semnificative de prețuri, în beneficiul pasagerilor. În timp ce unele companii se retrag de pe rute unde nu pot menține ritmul competiției, altele își consolidează prezența, oferind tarife mai atractive.

„Competiția este benefică pentru pasageri, deoarece stimulează o bătălie a prețurilor între companii. Unele se retrag, iar noi continuăm să oferim prețuri competitive”, a adăugat Andraș, în cadrul unei conferințe de presă organizate pe Aeroportul din Sibiu. Evenimentul a marcat atât lansarea unor rute noi, cât și atingerea pragului de trei milioane de pasageri transportați pe zborurile operate de compania low-cost din Sibiu.

Pentru a înțelege mai bine logica prețurilor dinamice, poate fi folosit un exemplu din comerțul obișnuit. La fel ca în cazul unui supermarket, unde creșterea prețului la dulceața de căpșuni poate influența și vânzările de dulceață de zmeură, modificarea tarifului pentru un zbor poate determina pasagerii să aleagă altă cursă, mai ieftină sau mai convenabilă.

Pe platforme precum Google Flights sau Kayak, călătorii văd mai multe opțiuni de zbor de la aceeași companie și, de multe ori, aleg varianta care oferă cel mai bun raport între confort și preț.

Totuși, potrivit lui Olivia Natan, profesor asistent de marketing la Haas School of Business, sistemele folosite de companiile aeriene nu iau în calcul aceste „substituții” între zboruri. Ele stabilesc tarifele pentru fiecare cursă individual, pe o anumită rută, fără a evalua impactul pe care schimbarea prețului pentru un zbor îl are asupra percepției pasagerilor privind celelalte opțiuni disponibile.