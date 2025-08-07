Social Prețul carburanților, 7 august 2025. Cât trebuie să plătească șoferii pentru benzină și motorină







Prețul carburanților pentru joi, 7 august, marchează mici reduceri în rețeaua de stații Petrom, atât pentru benzina standard, cât și pentru motorină. În restul țării, majoritatea stațiilor mențin tarifele la nivelul înregistrat cu o zi înainte.

Șoferii care alimentează joi beneficiază de prețuri mai mici pentru mai multe tipuri de carburanți, în special pentru motorina premium, unde se observă cele mai vizibile scăderi. În anumite localități, benzina standard a coborât sub pragul de 7 lei pe litru, o evoluție semnificativă pentru bugetul consumatorilor.

Conform datelor din 7august, diferențele de tarifare între orașele mari și cele mici rămân considerabile, cu valori mai reduse în zonele mai puțin urbanizate. Acest aspect capătă importanță în contextul sezonului estival, când deplasările frecvente pot influența decizia șoferilor în alegerea punctelor de alimentare.

Pentru cei care urmăresc să reducă cheltuielile la carburant, consultarea zilnică a platformelor de monitorizare a prețurilor continuă să fie o soluție eficientă.

Mai jos sunt prezentate cele mai relevante informații referitoare la evoluția pieței carburanților în data de 7 august 2025. Potrivit experților din sectorul energetic, cea mai semnificativă reducere de preț a fost înregistrată la motorina premium, care s-a ieftinit cu 5 bani pe litru.

Astfel, acest tip de carburant este comercializat acum cu prețuri cuprinse între 8,11 și 8,41 lei/litru, în funcție de rețeaua de distribuție și localizarea stației.

Și motorina standard a înregistrat o ușoară scădere, fiind vândută în intervalul 7,75 – 7,86 lei/litru, față de ziua anterioară. Cea mai mică valoare la nivel național a fost observată la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, unde motorina poate fi achiziționată cu 7,34 lei/litru.

Benzina standard se vinde miercuri între 7,28 și 7,45 lei/litru, în funcție de zonă și furnizor. Cel mai redus tarif pentru acest tip de carburant a fost semnalat tot în Albești (Mureș), la aceeași stație Petrolium, unde prețul ajunge la 6,85 lei/litru — cel mai scăzut din țară în această zi.

Benzina premium a cunoscut, de asemenea, o ajustare negativă, fiind comercializată în intervalul 7,92 – 8,17 lei/litru. Deși scăderile nu sunt majore, ele sugerează o tendință de stabilizare a pieței în contextul sezonului estival.

București: cele mai mici prețuri din ultimele săptămâni În Capitală, conducătorii auto pot beneficia miercuri de cele mai reduse prețuri din ultimele săptămâni:

Benzina standard este disponibilă la prețul minim de 7,28 lei/litru la stațiile Lukoil din Sectorul 1;

Motorina standard poate fi achiziționată cu 7,72 lei/litru la stația Petrom din Sectorul 5.

Pentru a consulta cele mai recente tarife ale carburanților din diverse orașe sau regiuni, inclusiv pentru ziua de luni, 4 august, utilizatorii pot accesa platforma oficială peco-online.ro.