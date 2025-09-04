Monden Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea unei legende a modei







Legendarul creator de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi colaboratori, s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi. Neobosit, a lucrat până în ultimele sale zile”.

Capela funerară va fi amenajată sâmbătă și va fi deschisă vizitatorilor până duminică, între orele 9:00 și 18:00, la Milano, în Via Bergognone 59, la Armani/Teatro. La dorința expresă a lui Giorgio Armani, funeraliile vor avea loc în privat, scrie Corriere della Sera.

Designerul își sărbătorise ziua de naștere pe 11 iulie, înconjurat de familie și de Leo Dell'Orco, partenerul său din ultimii douăzeci de ani.

Vestea morții sale a surprins întreaga lume, deoarece Armani lucra până în ultima clipă. Cu doar câteva zile înainte, el anunțase achiziția La Capannina, descriind această mișcare ca fiind „emoționantă, o întoarcere la rădăcinile sale”. În anii 1960, acolo l-a cunoscut pe Sergio Galeotti, care avea să devină partenerul său în viață și în muncă.

Mai mult, cu câteva zile înainte de a muri, Armani a verificat și aprobat toate ținutele pentru colecția dedicată celei de-a 50-a aniversări, ce urma să fie prezentată la săptămâna modei din septembrie.

Cu câteva săptămâni înainte de a împlini 91 de ani, o infecție pulmonară l-a obligat să fie internat în spital și să se recupereze la domiciliul său din Via Borgonuovo, Milano. Acest lucru l-a determinat să nu participe – un eveniment foarte rar – la prezentarea colecției sale din iunie.

Anterior, în iunie 2024, cu doar trei zile după ce fusese externat din spital, și-a salutat oaspeții după prezentările colecției, deși alegerea inițială fusese să nu participe. În acele săptămâni liniștite, a celebrat ziua sa de naștere, a primit mii de urări din lumea modei și nu numai, a cumpărat La Capannina și, mai presus de toate, și-a continuat munca iubită în domeniul vestimentar.

Primele ani și formarea gustului pentru stil

Giorgio Armani a fost sinonim cu stilul și eleganța italiană modernă. Combina talentul său excepțional de designer cu perspicacitatea unui om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pe an, potrivit Reuters.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio” – Regele Giorgio –, designerul era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecțiilor sale și fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a intra pe podium.

Giorgio Armani s-a născut la Piacenza, în 11 iulie 1934, fiind al treilea dintre cei trei copii. Cel mai tânăr și mai răsfățat de mama sa, Maria, a moștenit de la ea clasa și gustul sofisticat în materie de stil. După război, familia s-a mutat la Milano.

În liceu, Armani visa să „aibă grijă de corpuri”, gândindu-se la ceea ce îl fascina în acel moment, și de aceea a ales medicina. Această cale, aparent diferită de moda care avea să-i definească viața, avea să revină cu forță în opera sa: cunoștințele de anatomie i-au permis să înțeleagă mai bine decât alții ce ar fi perfect pentru îmbrăcarea corpurilor reale, așa cum sublinia mereu.

În 1953, în al treilea an de facultate, a decis să plece la serviciul militar și apoi să se întoarcă la Universitatea de Stat, ceea ce i se părea restrictiv. În 1957, a început să lucreze la La Rinascente, magazinul unde sora sa, Rosanna, era model. Acolo a început să se ocupe de vitrine, iar câțiva ani mai târziu, Nino Cerruti a remarcat rafinamentul deosebit al acestora. În 1964, Cerruti i-a încredințat una dintre liniile sale de îmbrăcăminte, marcând un pas important în cariera lui Armani.

În 1975, cu un an după ce îl cunoscuse pe Sergio Galeotti, Giorgio Armani a fondat propria sa companie. Prima sa „invenție” istorică a fost termenul „stylist”. Armani declara: „Nu sunt nici couturier, nici croitor, ci mă simt ca cineva care creează un stil, un stylist”.

Armani a înțeles că bărbații și femeile „nu mai erau ceea ce erau odată”. Realitatea era că viețile și corpurile se schimbaseră, dar hainele rămâneau grele, voluminoase și structurate. Designerul a deconstruit jachetele și a stilizat pantalonii bărbaților, iar pentru femei a creat ținute funcționale, potrivite pentru birou sau pentru grabă.

În 1980, Hollywoodul l-a remarcat: regizorul Paul Schrader l-a contactat pentru a crea costumele filmului „American Gigolo”. Armani a venit la Milano împreună cu John Travolta și, ulterior, Richard Gere a devenit actorul principal. Aceasta a reprezentat consacrarea sa în Statele Unite și a marcat începutul unei recunoașteri internaționale.