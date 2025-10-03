Rusia majorează taxele pentru a susține războiul din Ucraina

Rusia pregătește majorări de taxe pentru firme și cetățeni, cu scopul de a acoperi costurile tot mai mari generate de război. Decizia vine într-un moment în care economia Rusiei începe să dea semne vizibile de slăbiciune, după patru ani de conflict în Ucraina, relatează CNBC.

Ministerul de Finanțe al Rusiei a prezentat luni proiectul de buget pentru anul 2026, care include o creștere a TVA-ului de la 20% la 22% și o reducere drastică a plafonului de scutire pentru întreprinderile mici, de la 60 de milioane de ruble (aproximativ 738.000 de dolari) la 10 milioane de ruble (circa 123.000 de dolari). În plus, documentul introduce o taxă de 5% aplicată jocurilor de noroc.

Autoritățile susțin că noile măsuri fiscale sunt o soluție menită să evite acumularea de noi datorii și să reducă deficitul bugetar, estimat pentru 2026 la 1,6% din PIB.

Cheltuielile pentru apărare sunt ușor reduse în proiectul de buget, de la recordul post-sovietic de 13,5 trilioane de ruble în 2025 la aproximativ 13 trilioane în 2026, însă alocările suplimentare pentru securitate internă și ordine publică, în creștere cu 13%, compensează această diminuare. În consecință, nivelul total al fondurilor destinate războiului și aparatului de securitate rămâne ridicat.

Economiștii avertizează că povara acestor politici va fi suportată de populație, deja afectată de o inflație de peste 8% și de o rată a dobânzii de 17%. Creșterea economică a Rusiei este estimată la doar 1,3% pentru 2026, comparativ cu 4,1% în 2024, semnalând începutul unei perioade de stagnare.

Conform experților din domeniu, Rusia evită creșterea datoriei publice, transferând însă costurile războiului asupra cetățenilor prin taxe suplimentare și măsuri de austeritate care riscă să adâncească declinul economiei civile.

Economia Rusiei dă semne clare de încetinire și riscă să intre în recesiune, potrivit unei analize publicate de Reuters. Directorul general al Sberbank, German Gref, a declarat la începutul lunii septembrie că țara traversează o perioadă de stagnare tehnică și a exprimat speranța ca banca centrală să intervină pentru a preveni alunecarea economiei în recesiune.

La rândul său, ministrul de Finanțe Anton Siluanov a precizat că i-a transmis președintelui Vladimir Putin o prognoză revizuită, care indică o creștere economică de doar 1,5% în acest an – semnificativ sub estimarea anterioară de 2,5%. Scăderea este pusă pe seama dobânzilor ridicate, impuse pentru temperarea inflației, care au frânat creditarea și investițiile.

În cadrul Forumului Economic Estic din septembrie, German Gref a subliniat că reducerea dobânzii de politică monetară la 14% până la finalul anului, de la actualul nivel de 18%, nu va fi suficientă pentru relansarea economiei.

Deși Rusia a înregistrat o creștere robustă de 4,1% în 2023 și 4,3% în 2024 – depășind performanțele economiilor din G7 – efectele sancțiunilor occidentale impuse după invazia Ucrainei în 2022 încep acum să se resimtă tot mai puternic în sectoarele cheie ale economiei.