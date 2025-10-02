Când ar putea scădea TVA la 19%. Liderul UDMR indică noul orizont fiscal

Kelemen Hunor a declarat că este în favoarea reducerii TVA la 19%. „Mi-aș dori la un moment dat revenirea TVA la 19%, dar nu mâine, nu poimâine, nici în 2026, poate nici în 2027. Pe termen mediu însă, asta trebuie să fie dezideratul: să fii atractiv”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a declarat într-un interviu că România ar putea reveni la un nivel mai redus al taxelor abia după stabilizarea bugetară și închiderea PNRR.

„După ce vom închide PNRR și acele sume pentru cofinanțare se vor elibera și poți să mai deschizi și alte investiții (…) Dacă reușim să reducem deficitul printr-o colectare mai bună trebuie să deschidem perspectiva creșterii economice (…) 2026 a doua parte a anului, 2027, deci eu așa văd, cel mai repede, apoi este de dorit sa revenim la taxe mai mici, eu sunt adeptul taxelor mici, așa putem să păstrăm competitivitatea în regiune”, a explicat Kelemen Hunor în cadrul unui interviu pentru Europa FM.

Kelemen Hunor a subliniat că, pentru a rămâne competitivă, România are nevoie de un cadru fiscal stabil și atractiv, care să ofere investitorilor predictibilitate și încredere. Lipsa unor reforme coerente și amânarea rectificărilor bugetare au creat o presiune suplimentară asupra mediului economic, afectând planurile de dezvoltare ale companiilor străine interesate de piața românească.

El a adăugat că alte state din regiune au profitat deja de relocarea capitalului și au adaptat rapid politicile fiscale pentru a încuraja investițiile. În opinia liderului UDMR, România ar trebui să urmeze același model, mizând pe un mix între taxe reduse, stabilitate legislativă și o strategie clară de atragere a investitorilor din sectoarele cu valoare adăugată mare.

Referitor la afirmațiile președintelui Nicușor Dan, Kelemen Hunor a recunoscut că existau alternative la creșterea taxelor, însă contextul bugetar a impus măsuri rapide pentru a acoperi deficitul.

„Am fost la niște discuții în iunie, era și cineva de la USR și câțiva economiști, care am spus că reducerea taxelor e o soluție mult mai bună. Atunci, din necesitate, am acceptat toți creșterea TVA, accize și alte impozite, dar nu a fost o dorință de a face așa ceva. Dar trebuia să găsim bani”.