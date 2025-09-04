Rusia, cu economia la un pas de recesiune. Soluția care ar evita criza
- 4 septembrie 2025, 11:46
Rusia ar putea să intre în recesiune din punct de vedere economic. Deocamdată, se poate vorbi doar de stagnare, conform Reuters. German Gref, director general la cea mai mare bancă a țării, Sberbank, a declarat joi că economia este într-o fază de stagnare. tehnică. În acest context, finanțistul a spus că speră ca banca centrală să intervină pentru a nu lăsa economia să se ducă în zona recesiunii.
Rusia începe să prezinte slăbiciuni economice
Anton Siluanov, ministrul Finanțelor, afirma săptămâna trecută că a discutat cu Vladimir Putin și i-a transmis că ritmul de creştere economică a Rusiei este aşteptat să încetinească până la un procent de 1,5% în acest an. Cu mult sub o prognoză anterioară de creştere cu 2,5%, în condiţiile în care dobânzile ridicate introduse pentru a reduce inflaţia au afectat procesul de creditare.
Azi, cu ocazia Forumului Economic Estic, care a început în oraşul Vladivostok, German Gref a mai afirmat că aşteptata reducere a dobânzii de politică monetară, până la 14% la finalul anului, de la nivelul actual de 18%, nu este suficientă pentru a relansa economia.
Care sunt soluțiile pentru a evita o mare problemă
„Este importantă să depăşim această perioadă de răcire controlată a economiei astfel încât să nu se transforme într-o stagnare, pentru că relansarea economiei va fi mult mai dificilă decât răcirea ei”, a spus German Gref.
„Având în vedre nivelul la care este în prezent inflaţia, dobânda de referinţă la care putem spera o relansare a economiei este 12% sau mai jos. Aşa că undeva în jurul acestui nivel, cel mai probabil vom vedea o revenire a economiei”, a mai precizat Gref la evenimentul respectiv.
Economia Rusiei a înregistrat o creştere solidă de 4,1% în 2023, şi una de 4,3% în 2024, cu mult peste performanţele înregistrate de ţările din G7. Iar asta în ciuda mai multor runde de sancţiuni occidentale, impuse după începerea războiului din Ucraina, în 2022.
Cum a evoluat Produsul Intern Brut
Însă, în acest an activitatea economică a prezentat mari probleme. Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu un procent de 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu un avans de 4% în aceiaşi perioadă a anului trecut, a informat Serviciul federal de statistică (Rosstat).
