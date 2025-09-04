International Rusia, cu economia la un pas de recesiune. Soluția care ar evita criza







Rusia ar putea să intre în recesiune din punct de vedere economic. Deocamdată, se poate vorbi doar de stagnare, conform Reuters. German Gref, director general la cea mai mare bancă a țării, Sberbank, a declarat joi că economia este într-o fază de stagnare. tehnică. În acest context, finanțistul a spus că speră ca banca centrală să intervină pentru a nu lăsa economia să se ducă în zona recesiunii.

Anton Siluanov, ministrul Finanțelor, afirma săptămâna trecută că a discutat cu Vladimir Putin și i-a transmis că ritmul de creştere economică a Rusiei este aşteptat să încetinească până la un procent de 1,5% în acest an. Cu mult sub o prognoză anterioară de creştere cu 2,5%, în condiţiile în care dobânzile ridicate introduse pentru a reduce inflaţia au afectat procesul de creditare.

Azi, cu ocazia Forumului Economic Estic, care a început în oraşul Vladivostok, German Gref a mai afirmat că aşteptata reducere a dobânzii de politică monetară, până la 14% la finalul anului, de la nivelul actual de 18%, nu este suficientă pentru a relansa economia.

„Este importantă să depăşim această perioadă de răcire controlată a economiei astfel încât să nu se transforme într-o stagnare, pentru că relansarea economiei va fi mult mai dificilă decât răcirea ei”, a spus German Gref.

„Având în vedre nivelul la care este în prezent inflaţia, dobânda de referinţă la care putem spera o relansare a economiei este 12% sau mai jos. Aşa că undeva în jurul acestui nivel, cel mai probabil vom vedea o revenire a economiei”, a mai precizat Gref la evenimentul respectiv.

Economia Rusiei a înregistrat o creştere solidă de 4,1% în 2023, şi una de 4,3% în 2024, cu mult peste performanţele înregistrate de ţările din G7. Iar asta în ciuda mai multor runde de sancţiuni occidentale, impuse după începerea războiului din Ucraina, în 2022.

Însă, în acest an activitatea economică a prezentat mari probleme. Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu un procent de 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu un avans de 4% în aceiaşi perioadă a anului trecut, a informat Serviciul federal de statistică (Rosstat).