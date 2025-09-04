Politica Tanczos Barna: Bolojan are o flexibilitate redusă, dar are curaj. Scenarii de reducerea posturilor din administrație







Vicepremierul Tanczos Barna a declarat aseară la Antena 3 că premierul Ilie Bolojan este „o persoană cu flexibilitate mult redusă față de alții”. Dar are „determinarea, forța și curajul” pentru a impune reforme rapide. Oficialul a detaliat, într-o intervenție citată de News.ro, scenariile divergente discutate în Guvern pentru reducerea posturilor din administrația locală. O poveste care pare că nu se mai termină.

Tanczos spune că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus reducerea cu un procent de 20% raportat la recensământ. Ceea ce ar fi însemnat 46.000 de posturi desființate și circa 6.000 de concedieri.

În schimb premierul Bolojan ar fi dorit ca un procent minim de 10% să însemne reducerea personalului. Adică aprox. 13.000 persoane. Ulterior ar fi avansat un o nouă cifră, de 45% la nivel de posturi, cu același ordin de mărime pentru disponibilizări. Susținut de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

PSD ar fi susținut o metodă alternativă: reducerea să se facă după datele INS, nu după recensământ, ceea ce ar duce la cifre mai mici decât scenariul Cseke.

Disputa poate părea tehnică, dar ea va avea impact asupra oamenilor. Scenariile prezentate privesc dimensiunea aparatului local și impactul social al reformei. Câte posturi dispar efectiv, câte persoane sunt afectate și cum se păstrează calitatea serviciilor pentru cetățeni. Afirmațiile indică diferențe semnificative de abordare în interiorul coaliției.

Tanczos a apreciat că premierul urmărește o reformă „rapidă, scurtă”, potrivit declarației făcută la Antena 3. Dar a admis că au apărut „discuții mai contondente” și nu s-a ajuns la compromis pe cifre. Oficialul a subliniat că e nevoie de o reformă mai amplă decât simpla reducerea posturilor, cu dimensionare pe nevoi reale și pe serviciile prestate de fiecare primărie. Unul din exemplele date de acesta a fost înlocuirea serviciilor poliției locale cu agenți de pază din companii private.

Va fi importantă o clarificare oficială a metodologiei (recensământ vs. INS), împreună cu etapele de aplicare. Dar și protecțiile explicite pentru serviciile oferite, astfel încât cetățenii să nu fie afectați.

Guvernul ar trebui să prezinte un calendar cu jaloane și criterii unitare de implementare la nivel de UAT, pentru a evita interpretările locale. În paralel, este necesară o evaluare transparentă a impactului bugetar și o inventariere corectă a posturilor. Câte sunt ocupate și vizate efectiv de optimizare și câte sunt vacante sau pot fi acoperite prin pensionări naturale, redistribuire ori reconversie.