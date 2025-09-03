Economie Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, asociat în firme cu datorii și probleme la ANAF







Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, este asociat în două firme care au probleme fiscale: una cu datorii de peste 1,7 milioane de lei, declarată inactivă de ANAF la scurt timp după numirea sa în funcție, și alta care nu a depus niciodată bilanțuri la Ministerul Finanțelor și care, de asemenea, figurează ca inactivă, potrivit defapt.ro.

Comunicare SRL, societate comercială la care Nazare deține 95,24% din părțile sociale, a încheiat anul fiscal 2024 cu pierderi și datorii importante. Potrivit datelor financiare, compania a înregistrat pierderi de aproape 107.000 de lei, la venituri de puțin peste 174.000 de lei. Datoriile sunt însă mult mai mari: 1,7 milioane de lei, adică de zece ori mai mari decât veniturile companiei.

La trei zile după ce Alexandru Nazare a fost numit ministru al Finanțelor, Comunicare SRL a fost declarată inactivă de ANAF. Data oficială a inactivării este 1 iulie 2025. Până în prezent, firma figurează în continuare ca fiind inactivă, iar situația datoriilor sale rămâne nerezolvată, potrivit defapt.ro.

O altă firmă la care Nazare deține indirect părți sociale, Winkampaign SRL, a fost înființată în 2022. Aceasta nu a depus bilanțuri la Ministerul Finanțelor pentru anii 2022 și 2023. În mai 2024, Winkampaign SRL a fost declarată inactivă de către ANAF.

La începutul lunii august, Alexandru Nazare declara că vrea să reorganizeze ANAF: „Reglăm relaţia dintre Ministerul de Finanţe şi ANAF. Această relaţie a fost tensionată, iar rezultatul acestei tensiuni de-a lungul anilor s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare. Introducem un text de lege prin care, în privinţa activităţilor specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanţe.

Ministerul de Finanţe are responsabilitatea şi în privinţa construirii bugetului şi în privinţa colectării, iar în privinţa activităţilor pe care ministerul le are, trebuie să poată coordona acolo, pe domeniul său de specialitate ANAF. Nu vom face acest lucru pentru activitatea de control, activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF, dar în toate celelalte activităţi de coordonare o vom face. De ce? Pentru că până acum această activitate era reglată doar dintr-un singur cuvânt, că ANAF este subordonat Ministerului de Finanţe, dar în fapt, în spatele acestui cuvânt, nu era absolut nimic”.