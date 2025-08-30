Social Birocrație la nunți: ANAF cere date despre miri, invitați și cheltuieli







Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că, până la sfârșitul anului 2025, toate restaurantele și hotelurile vor fi obligate să raporteze organizarea nunților, botezurilor și altor evenimente private.

Măsura, menită să reducă evaziunea fiscală și să prevină spălarea de bani în sectorul Horeca, a stârnit reacții critice din partea contabililor și antreprenorilor.

ANAF susține că, prin această inițiativă, va putea verifica dacă veniturile declarate corespund cu realitatea și, în caz contrar, va colecta TVA și impozite suplimentare. În acest context, însă, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor privind confidențialitatea datelor personale ale participanților și asupra creșterii birocrației.

Potrivit specialiștilor, această obligație va afecta în primul rând clienții și firmele mici, generând costuri suplimentare care se vor reflecta, inevitabil, în scumpirea meniurilor și serviciilor. „Dacă vrem rezultate, hai să controlăm unde există risc fiscal real, nu la fiecare petrecere din sat”, a mai subliniat Saygo.

Experții în contabilitate propun stabilirea unor praguri de raportare, astfel încât doar evenimentele cu bugete mari sau cu un număr semnificativ de invitați să fie vizate. În lipsa unor proceduri digitale simplificate, măsura riscă să devină o povară administrativă pentru firmele deja supuse multiple obligații, precum e-factura, e-TVA și SAF-T.

„Scopul declarat sau mai puțin declarat este reducerea evaziunii fiscale și chiar a spălării de bani într-un sector unde circulă sume considerabile, dar rareori fiscalizate complet.

Știm că banii de dar au fost mereu scuza preferată a celor care nu pot justifica averi mai mici sau mai mari”, a afirmat Ana Cernescu, Managing Partner la Accountess.

Cernescu recomandă o abordare echilibrată: „Poate că o soluție mai echilibrată ar fi fost stabilirea unor praguri de raportare – de exemplu, doar pentru evenimente cu peste un anumit număr de invitați sau cu bugete peste un anumit plafon”

În absența unui sistem digital integrat care să permită verificări rapide și obiective, specialiștii consideră că măsura va aduce mai mult stres administrativ decât rezultate concrete în reducerea evaziunii fiscale.