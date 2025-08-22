Economie

Ministrul Finanțelor explică controversa TVA-ului de 21% la facturile din iulie
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit o reacție referitoare la facturile aferente lunii iulie, pentru care s-a aplicat cota majorată de TVA de 21%. Oficialul afirmă că Ministerul Finanțelor a respectat legislația, subliniind că TVA se calculează în funcție de data emiterii facturii, nu de perioada în care a fost consumat serviciul.

Ministrul Finanțelor explică aplicarea TVA de 21% la facturi

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat după apariția controverselor privind facturile aferente lunii iulie, la care s-a aplicat cota majorată de TVA de 21%. Oficialul a precizat că ministerul a respectat legea, iar taxa pe valoarea adăugată se plătește în funcție de data facturării, nu de perioada consumului.

Reacția vine după ce mai mulți cetățeni și reprezentanți ai opoziției au reclamat că statul ar fi încasat bani în plus, deși Executivul anunțase anterior că majorarea se aplică abia de la 1 august.

Ministrul Finanțelor clarifică modul de aplicare al TVA

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Finanțelor a explicat că regula fiscală este una veche și neschimbată: „TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului”. Alexandru Nazare a precizat că această procedură este prevăzută de articolul 281 din Codul Fiscal și că ea se aplică de ani de zile, indiferent de domeniu.

energie electrică-gaze

energie electrică-gaze

Astfel, chiar dacă serviciile, energie, gaze, apă, telefonie sau internet,  au fost consumate în luna iulie, în cazul în care facturile au fost emise după 1 august, cota aplicată este cea în vigoare la momentul facturării, adică 21%. Ministrul a respins acuzațiile potrivit cărora ministerul ar fi făcut o omisiune sau ar fi încasat bani nejustificat: „Ministerul Finanțelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetățeni”.

Reacții și solicitări din spațiul public

Situația a stârnit nemulțumiri, mai ales în rândul consumatorilor care au primit facturi cu TVA majorat pentru servicii aferente lunii iulie. Criticii susțin că populația a fost indusă în eroare, întrucât Executivul a transmis anterior că majorarea cotei de TVA va intra în vigoare de la 1 august 2025.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a transmis o solicitare oficială către Ministerul Finanțelor prin care cere ca instituția „să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”.

Totodată, el a acuzat Guvernul de lipsă de transparență și a subliniat că cetățenii sunt obligați să suporte o taxă mai mare pentru servicii deja prestate.

