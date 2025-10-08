Social

Airbus a devenit cel mai livrat avion comercial din istorie, depășind Boeing 737

Airbus a devenit cel mai livrat avion comercial din istorie, depășind Boeing 737
Airbus A320 a devenit cel mai livrat avion comercial din lume, depășind celebrul Boeing 737. Constructorul european Airbus a atins această performanță odată cu livrarea unui A320neo companiei Flynas din Arabia Saudită, ridicând totalul aeronavelor din familia A320 la 12.260 de unități, potrivit Reuters.

Moment istoric pentru Airbus A320

Potrivit datelor furnizate de firma britanică de analiză Cirium, Airbus A320 a depășit marți recordul absolut de livrări al modelului Boeing 737, care a dominat clasamentele timp de peste 50 de ani. Livrarea către Flynas, o companie low-cost din Arabia Saudită, a fost cea care a stabilit noua bornă istorică, confirmând tendința ascendentă a Airbus în segmentul aeronavelor.

Dezvoltarea A320 a fost un proiect european de referință, lansat în 1984, menit să concureze direct cu giganții americani. Avionul a introdus pentru prima dată în aviația civilă sistemul revoluționar „fly-by-wire”, o inovație tehnologică ce permite controlul digital al aeronavei, sporind siguranța și eficiența operațională.

 Proiectul a fost la un pas de eșec

prijinul politic oferit la vremea respectivă de lideri precum François Mitterrand și Helmut Kohl a fost esențial pentru succesul Airbus, în ciuda criticilor venite din partea SUA privind „subvențiile mascate” europene.

Boeing

Boeing. Sursa foto: facebook / The Boeing Company

Compania europeană produce în prezent aeronave în uzine din Franța, Germania, SUA și China, urmărind să reducă timpii de livrare și să răspundă cererii globale în creștere.

Analiștii estimează că Boeing nu va reuși să egaleze livrările Airbus

Airbus și Boeing, considerate coloșii industriei aerospațiale, au livrat împreună peste 25.000 de aeronave din gamele A320 și 737. În ultimii ani, Airbus a profitat de creșterea piețelor asiatice și de expansiunea transportului aerian low-cost, în timp ce Boeing s-a confruntat cu dificultăți majore, mai ales în urma crizei provocate de accidentele modelului 737 MAX din 2018 și 2019.

Boeing, afectată de datorii și de probleme de imagine, își concentrează eforturile pe redresarea producției și recâștigarea încrederii pieței americane. Analiștii estimează că Boeing va avea nevoie de cel puțin un deceniu pentru a se apropia de ritmul de livrări al Airbus, în timp ce constructorul european continuă să își consolideze poziția de lider mondial.

