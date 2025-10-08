Cat costa un city break de toamnă. Destinațiile pe care le poți vizita cu bani puțini

În sezonul rece, românii pasionați de călătorii aleg să profite de ofertele agențiilor de turism și să se bucure de un city-break într-o nouă destinație. Budapesta, Bratislava, Praga sau se află pe află pe lista orașelor căutate în fiecare toamnă. De asemenea, Viena, Milano sau Barcelona se numără printre cele în care românii aleg să petreacă sejururi scurte.

Pe Booking, două nopți de cazare la un hotel din Budapesta pornesc de la 342 de lei. De asemenea, turiștii care caută o unitate de cazare în centrul orașului găsesc variante și cu 465 de lei. Totuși, pachetele de cazare atât de ieftine nu au micul dejun inclus. Astfel, turiștii trebuie să țină cont de acest aspect atunci când stabilesc un buget de vacanță.

În Bratislava, prețurile pentru un sejur de două nopți încep de la aproximativ 700 de lei, ceea ce include, de regulă, cazarea într-un hotel de două sau trei stele și accesul la principalele atracții turistice din oraș. Această sumă poate varia în funcție de perioada aleasă și de tipul de cazare, însă orașul rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru un city break de toamnă.

În schimb, Praga oferă alternative și mai economice pentru turiștii care vor să exploreze orașul fără a cheltui mult. Pachetele de două nopți pot începe de la doar 339 de lei, în special dacă rezervarea se face în avans sau se optează pentru pensiuni și hosteluri.

În aceste orașe, turiștii se pot bucura de plimbări pe străzi istorice, muzee și cafenele, fără a depăși un buget moderat.

Destinațiile mediteraneene, cum ar fi Lisabona sau Valencia, rămân și ele accesibile în această perioadă, cu prețuri începând de la 180 – 200 de euro pentru 3 nopți, dacă rezervarea se face din timp. Temperaturile sunt încă blânde, iar aglomerația din sezonul estival a dispărut. Astfel, turiștii se pot bucura de un moment de relaxare.

Milano, capitala modei și a designului, atrage milioane de turiști din toate colțurile lumii. Pachetele de city break pentru două nopți încep de la aproximativ 488 de lei, incluzând zborul și cazarea. Barcelona, cu clima sa mediteraneană și atmosfera vibrantă, este o destinație ideală pentru o escapadă scurtă. Pachetele de city break pentru două nopți încep de la 660 de lei.