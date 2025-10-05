Destinațiile tradiționale ale românilor, în topul preferințelor în 2025. Sezonul estival 2025 a marcat o revenire puternică a turismului, cu creșteri semnificative față de 2024, potrivit declarațiilor lui Lucian Bădîrcea, CEOIRI Travel.

Reprezentantul tur-operatorului, membru al ANAT, a precizat că destinațiile tradiționale ale românilor – Grecia, Turcia, Bulgaria și România au rămas cele mai solicitate, însă interesul pentru Spania, Egipt, Italia și Croația a crescut considerabil.

Analiza tur-operatorului evidențiază că românii își planifică vacanțele mai din timp și diversifică destinațiile. În România, gradul de ocupare și durata medie a sejurului au crescut, indicând o planificare mai matură și sejururi mai lungi.

Stațiunile de pe litoralul românesc cele mai căutate au fost Mamaia, Eforie Nord și Neptun, în timp ce în Bulgaria turiștii au preferat Sunny Beach și Nisipurile de Aur. În Grecia, destinațiile populare au fost Halkidiki, Thassos și Santorini, iar în Turcia Antalya, Kusadasi și Bodrum. Spania a atras turiști în zonele Costa Brava și Mallorca.

City break-urile au câștigat teren, românii alegând tot mai mult orașe interne precum Brașov, Sibiu, Iași și Timișoara, pe lângă capitale europene. Bugetele sunt gestionate cu atenție, iar turiștii preferă oferte clare, fără costuri ascunse. Cererea pentru rezervări early booking și last minute a crescut, reflectând dorința turiștilor de predictibilitate și flexibilitate.

Pentru sezonul toamnă-iarnă 2025-2026, interesul turiștilor se îndreaptă spre stațiunile montane și balneare din România – Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Băile Felix și Sovata – pentru escapade de weekend și pachete wellness. Egiptul devine o destinație vedetă datorită temperaturilor blânde și ofertelor all inclusive, iar city break-urile europene în orașe precum Roma, Barcelona, Paris și Viena cresc cu aproximativ 20%.

Vacanțele de ski continuă să fie populare, cu preferințe pentru Bansko și Pamporovo în Bulgaria, Austria, Italia și stațiunile românești Poiana Brașov, Predeal, Sinaia și Azuga. În paralel, destinațiile mai calde – Egipt, Dubai, Tenerife – câștigă teren, iar piețele de Crăciun din Europa Centrală – Viena, Budapesta, Praga – sunt tot mai căutate.

Pachetele de Revelion se rezervă din timp, cu cerere ridicată pentru Băile Felix, Bran și stațiunile montane din România, dar și pentru Bulgaria.

Datele statistice arată că, în prima jumătate a anului 2025, sosirile internaționale în România au crescut cu 5,5%, iar la nivel european, în primul trimestru, creșterea a fost de 4,9%. Turismul global a înregistrat 1,4 miliarde de turiști în 2024, cu 11% mai mult decât în 2023, cu estimări de 1,8 miliarde până în 2030.

Lucian Bădîrcea a subliniat că pentru IRI Travel turismul nu reprezintă doar o industrie, ci o misiune: „să aducem oamenii mai aproape de experiențe autentice, să contribuim la dezvoltarea economică și să protejăm patrimoniul natural și cultural”.