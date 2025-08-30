Social Tot mai mulți români, nemulțumiți de Grecia. Vacanța lor a fost un coșmar







Tot mai mulți turiști români care își petrec vacanțele în Grecia spun că experiențele din ultimii ani s-au schimbat vizibil, iar unii merg chiar până la a vorbi despre discriminare. Pe grupurile de socializare dedicate destinațiilor elene au apărut numeroase comentarii despre felul în care poliția și autoritățile locale tratează vizitatorii din România.

Nemulțumirea a fost declanșată de mesajul unui turist care a povestit că a simțit o răceală tot mai mare din partea localnicilor.

„Ultimul timp simt că grecii s-au cam săturat de noi, românii. Amenzi, nesimțire, tot felul de probleme... O să văd eu de anul viitor când o să plângă după turiștii români”, a scris acesta pe Facebook, stârnind un val de reacții.

Mai mulți români au confirmat experiențe similare, acuzând poliția că aplică sancțiuni selective. Potrivit lor, în zonele frecventate de români, cum sunt Thassos și Halkidiki, turiștii străini ar fi mai expuși amenzilor, în timp ce șoferii greci scapă mai ușor. Au fost invocate și cazuri de accidente rutiere, în care polițiștii ar fi favorizat partea locală.

Pe de altă parte, există și turiști care contrazic această percepție. Aceștia spun că nu au întâmpinat dificultăți, atât timp cât au respectat regulile de circulație și locurile de parcare. Unii chiar afirmă că autoritățile grecești sunt prea indulgente și că sancțiunile ar trebui aplicate mai strict pentru a menține ordinea.

Dincolo de tema sancțiunilor, discuțiile au atins și alte aspecte care alimentează tensiunile. Creșterea tarifelor la șezlonguri, introducerea unor taxe suplimentare și prețurile tot mai mari la cazare și mâncare au fost menționate ca factori ce diminuează atractivitatea Greciei pentru turiștii români.

Totodată, s-a observat o creștere a numărului de vizitatori din Serbia, ceea ce i-a făcut pe unii români să creadă că preferințele localnicilor s-ar fi schimbat.

Unii participanți la dezbatere au adus în discuție și comportamentul turiștilor din estul Europei, considerați de localnici mai puțin disciplinați. Exemple precum parcarea pe locuri rezervate pentru persoane cu dizabilități sau ignorarea regulilor de conviețuire publică au fost invocate drept motive pentru care percepția asupra românilor s-ar fi deteriorat.

Chiar dacă părerile sunt împărțite, realitatea relatată de numeroși turiști arată că, cel puțin în anumite regiuni din Grecia, românii nu se mai simt primiți cu aceeași deschidere ca altădată, iar relația lor cu autoritățile locale devine tot mai tensionată.