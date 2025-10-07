Un elicopter medical s-a prăbușit pe o autostradă din SUA. Trei persoane sunt în stare critică

„Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe autostrada 50 din Sacramento, în Statele Unite ale Americii, rănind grav trei persoane. Pilotul, asistenta medicală și paramedicul aflați la bord au fost transportați de urgență la spitale locale, potrivit declarațiilor Departamentului de Pompieri din Sacramento.

Conform declarațiilor oficiale, accidentul a avut loc pe autostrada 50 în direcția est, în apropierea străzii 59, în jurul orei serii. Departamentul de Pompieri din Sacramento a confirmat că trei persoane aflate la bordul elicopterului se află în stare critică.

Înregistrările Administrației Federale a Aviației (FAA) indică că aeronava este înregistrată sub compania ReachAir Medical Services.

Publicația CNN a contactat Biroul șerifului din comitatul Sacramento, Poliția din Sacramento, FAA și Reach Air Medical Services pentru informații suplimentare, însă detaliile finale privind cauzele accidentului nu au fost încă publicate.

Potrivit datelor site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, elicopterul decolase de la Centrul Medical al Universității din California Davis și se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de prăbușire.

Vineri, 3 octombrie, un elicopter Robinson R22 s-a prăbușit într-o parcare în Australia. Un instructor în vârstă de 50 de ani a murit pe loc, iar un pilot stagiar în vârstă de 19 ani a fost grav rănit. Aparatul efectua exerciții aeriene la joasă altitudine când a lovit un stâlp de electricitate.

Elicopterul a pierdut controlul și a căzut peste copaci înainte de a lovi o mașină.Poliția și paramedicii au intervenit rapid la fața locului, iar tânărul pilot a fost transportat de urgență la Spitalul din Liverpool, aflându-se în stare gravă.

Martorii locali, inclusiv proprietarul unei afaceri din apropiere, au declarat că au auzit o bubuitură puternică în momentul impactului, subliniind gravitatea accidentului.Poliția, asistată de ofițerii Biroului Australian pentru Siguranța Transporturilor, a restricționat accesul în zona accidentului.