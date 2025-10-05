Prăpăd în Europa, după o singură zi în care natura a lovit cu intensitate

O furtună de o intensitate neobișnuită a traversat sâmbătă mai multe regiuni din Europa, lăsând în urmă copaci doborâți, pene masive de curent și numeroase intervenții de urgență.

Deși nu au fost raportate pagube majore sau victime, autoritățile din Belgia, Scoția, Norvegia și Olanda au anunțat măsuri de precauție suplimentare, pentru a evita noi incidente, relatează agenția dpa.

În capitala Belgiei, Bruxelles, serviciile de pompieri au fost solicitate de aproximativ 90 de ori în ultimele 24 de ore, majoritatea cazurilor fiind cauzate de copaci prăbușiți sau crengi rupte care au blocat drumuri și au avariat autoturisme. Agenția Belga notează că, și în alte regiuni ale țării, rafalele de vânt au produs pagube materiale însemnate.

Autoritățile belgiene au menținut o alertă meteo galbenă, avertizând asupra riscului de vânturi puternice și ploi torențiale în nordul țării.

Situația a fost mai gravă în Norvegia, unde zeci de mii de gospodării din sudul și centrul țării au rămas fără curent electric, după ce vântul a rupt liniile de înaltă tensiune. Postul de radio NRK a relatat că, duminică dimineață, echipele de intervenție lucrau încă la remedierea avariilor.

Autoritățile norvegiene au anunțat că operațiunile de reparații vor continua și în cursul zilei de luni, fiind afectate și mai multe linii de cale ferată.

În Scoția, Asociația de Presă Britanică (PA) a transmis că pasagerii au fost avertizați să se aștepte la întârzieri semnificative ale trenurilor. Furtuna a provocat căderi masive de copaci, iar reparațiile infrastructurii feroviare ar putea dura mai multe zile.

Compania Network Rail Scotland a confirmat că unele rute rămân închise temporar din motive de siguranță, iar echipele lucrează pentru eliberarea șinelor de resturile aduse de vânt.

În Olanda, avertizarea de furtună emisă sâmbătă a fost ridicată, însă consecințele fenomenului se resimt încă. Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă. Duminică, situația s-a normalizat în mare parte, deși alte 10 zboruri au fost suspendate preventiv, potrivit administrației aeroportuare.

Deși nu s-au înregistrat victime și nici distrugeri majore, autoritățile din vestul Europei recomandă prudență sporită, întrucât sistemele meteorologice active pot genera noi episoade de vânt intens și ploi abundente în următoarele zile.