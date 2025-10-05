Un ciclon mediteranean va aduce ploi și temperaturi scăzute în România

Începând de duminică noapte, România va fi traversată de un ciclon format în Mediterană, care va aduce ploi și temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, precum și lapoviță sau ninsoare în zonele montane. Fenomenul va afecta întreaga țară, iar vremea se va menține rece și instabilă până la mijlocul săptămânii, potrivit știrileprotv.ro.

Ciclul de precipitații va începe în noaptea de duminică, 5 octombrie, prin sud-vestul țării și va traversa România până miercuri. Ziua de duminică va fi mai caldă, cu maxime de 20–21 de grade în unele regiuni, inclusiv în București, însă de luni temperaturile vor scădea sub valorile normale și vor ajunge la 17–18 grade.

Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate în sudul Banatului, unde se pot acumula până la 25 de litri pe metru pătrat. În zonele montane înalte vor fi lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla mai puternic pe creste.

În vest, nord și centrul țării, duminică vor fi ploi ocazionale, iar maximele vor fi de 12–14 grade. În Dobrogea și Bărăgan, ziua va fi însorită, cu temperaturi de 20–21 de grade, însă noaptea vor reveni ploile.

În Moldova sudică și nordul Munteniei, dimineața va fi cu ceață, iar mai târziu va fi soare și maximele vor ajunge la 18–19 grade. În nordul Transilvaniei și Maramureș vor fi ploi, cu maxime de 12 grade. În Oltenia și Lunca Dunării, temperaturile vor urca până la 22 de grade, iar seara vor apărea din nou precipitații.

În București, duminică va fi soare și 20 de grade la amiază, iar seara și noaptea vor reveni ploile. Dimineața de luni se vor înregistra 8–9 grade. În zonele montane, vântul va fi mai puternic, iar ploile se vor intensifica în Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali. La altitudini mari vor apărea lapoviță și ninsoare.

Vremea se va ameliora abia de joi, când temperaturile vor începe să revină spre normal, iar precipitațiile vor înceta treptat.