Tragedie pe DN1. O femeie moartă și șase răniți într-un accident în care a fost implicată o ambulanță

Din cuprinsul articolului Accidentul de pe DN 1

O femeie în vârstă de 70 de ani a murit, iar şase persoane au fost rănite în accidentul rutier care a avut loc luni seara pe drumul naţional DN 1, între localităţile Huedin şi Şaula şi în care a fost implicată şi o ambulanţă. „Din păcate, femeia de aproximativ 70 de ani, aflată în stop cardio-respirator, a fost declarată decedată", au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

Conform informaţiilor iniţiale, o persoană era în stop cardio-respirator şi alte şase persoane erau consultate de medici, în urma unui accidentului rutier care a avut loc luni pe DN1 E60, între Huedin şi Şaula.

„Pompierii cadrul Detaşamentului Huedin intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, între Huedin şi Şaula. Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Forţele noastre au descarcerat din ambulanţă un bărbat, care este conştient şi cooperant. Pe de altă parte, o femeie aflată tot în ambulanţă este în stop cardio-respirator şi se aplică manevre de resuscitare, iar alte cinci persoane sunt evaluate medical. La misiune iau parte o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi un echipaj SAJ", se arăta în informarea iniţială a ISU Cluj.