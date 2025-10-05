Social

Un bărbat de 88 de ani a provocat un accident cu trei victime în județul Neamț

Un bărbat de 88 de ani a provocat un accident cu trei victime în județul NeamțPoliție. Sursă foto: Facebook
Trei persoane au ajuns duminică la spital, după un accident rutier produs în localitatea Tarcău, județul Neamț. Evenimentul s-a petrecut pe Drumul Național 15 și a fost provocat de un șofer în vârstă de 88 de ani, din Piatra-Neamț, notează Agerpres.

Șoferul de 88 de ani nu a păstrat distanța în trafic

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, bătrânul nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa. Mașina respectivă, condusă de un bărbat de 37 de ani din București, a frânat pentru a vira la stânga, moment în care s-a produs coliziunea.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 88 de ani, din Piatra-Neamţ, conducea un autoturism pe DN 15, în localitatea Tarcău, nu ar fi păstrat o distanţă suficientă faţă de autoturismul ce se deplasa în faţa sa, condus de un bărbat în vârstă de 37 de ani, din Bucureşti, care frânase pentru a efectua viraj la stânga, intrând în coliziune cu acesta”, a declarat inspectorul principal Ramona Ciofur, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Șofer. Sursa foto: Freepik

Victimele au fost transportate la spital

În urma impactului, trei persoane aflate în cele două mașini au fost rănite. Este vorba despre pasageri cu vârste de 37, 75 și 86 de ani, care au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Autoritățile nu au raportat victime în stare critică, însă toate persoanele implicate au avut nevoie de evaluare medicală.

Șoferii nu consumaseră alcool

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, potrivit IPJ Neamț. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca ancheta să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului.

Traficul în zona Tarcău a fost restricționat temporar în timpul intervenției echipajelor de poliție și ambulanță, fiind reluat ulterior în condiții normale.

