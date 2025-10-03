Un autobuz cu muncitori a luat foc în mers. Circulația din Brăila este blocată

Un autobuz care transporta muncitori a luat foc în mers pe Șoseaua Vizirului din municipiul Brăila, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Flăcările au cuprins întregul autobuz, iar pentru stingerea incendiului au fost mobilizate patru autospeciale cu apă și spumă.

Circulația rutieră a fost oprită pe un sens al drumului, în timp ce echipajele de pompieri au acționat pentru localizarea și lichidarea focului. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Vehiculul implicat în incident era folosit pentru transportul muncitorilor și nu făcea parte din rețeaua publică de transport de călători. Autoritățile urmează să stabilească, în urma cercetărilor, cauza care a dus la izbucnirea incendiului.

Un grav accident rutier s-a produs joi dimineață pe Drumul Național 13, între Brașov și Feldioara, soldat cu moartea unui bărbat de 65 de ani și rănirea unei alte persoane. În coliziune au fost implicate trei autovehicule, dintre care două camioane de marfă și un autoturism, care a fost pur și simplu strivit între cele două vehicule grele. Impactul puternic a blocat circulația pe ambele sensuri de mers, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe.

În urma intervenției, echipajele medicale au constatat că una dintre victime, bărbatul de 65 de ani, era în stop cardio-respirator. Deși s-au aplicat manevre de resuscitare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Cealaltă persoană rănită a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Brașov, unde a fost internată în stare stabilă, dar cu multiple traumatisme.

Ancheta a fost preluată de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Primele date indică faptul că șoseaua era umedă din cauza ploii, iar vizibilitatea scăzută ar fi contribuit la tragedie. Potrivit surselor din anchetă, unul dintre șoferii de camion nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo, ceea ce a dus la producerea accidentului în lanț.