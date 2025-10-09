Șoferii din Capitală ar putea circula pe benzile de autobuz dacă îndeplinesc o singură condiție

Consilierul municipal PSD Dan Cristian Popescu propune ca autoturismele care transportă cel puțin patru persoane să poată circula pe benzile speciale destinate transportului public. Proiectul urmărește reducerea aglomerației și încurajarea folosirii în comun a mașinilor.

Un nou proiect de hotărâre, depus la Secretariatul Primăriei Capitalei de consilierul municipal PSD Dan Cristian Popescu, ar putea schimba semnificativ modul în care se circulă în București.

Inițiativa prevede ca autoturismele care transportă minimum patru persoane – șoferul și trei pasageri – să aibă dreptul de a utiliza benzile speciale rezervate transportului în comun.

Potrivit consilierului PSD, măsura ar urma să decongestioneze traficul, să reducă poluarea și să încurajeze folosirea în comun a autoturismelor, într-un oraș sufocat zilnic de mii de mașini ocupate doar de șofer.

Dan Cristian Popescu explică pe pagina sa oficială de Facebook rațiunea propunerii:

„Am propus acest lucru, pe de o parte, pentru că benzile speciale sunt nefolosite peste 50% din timp, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja folosirea în comun a autoturismelor, având în vedere că cele mai multe mașini aflate în traficul bucureștean sunt ocupate doar de șofer”, a scris consilierul municipal PSD.

El subliniază că măsura ar putea fi o soluție realistă pentru reducerea blocajelor din trafic și o modalitate de a crește acceptarea publică a benzilor dedicate transportului în comun, deseori contestate de șoferii obișnuiți.

Proiectul prevede că autoturismele care au cel puțin patru persoane la bord vor putea circula pe benzile speciale, alături de autobuze, troleibuze și tramvaie.

Verificarea respectării noii reguli ar urma să fie făcută prin intermediul camerelor video montate pe traseele principale, dar și de către Poliția Locală București, care ar putea verifica numărul de pasageri în timpul opririlor în trafic.

Măsura se inspiră din sistemul HOV (High Occupancy Vehicle) folosit în mai multe metropole internaționale – precum Los Angeles, Paris, Madrid sau Londra –, unde benzile speciale sunt accesibile autoturismelor cu mai mulți pasageri, pentru a stimula deplasarea în comun și a reduce poluarea urbană.

Proiectul depus de Dan Cristian Popescu include și o restricție menită să reglementeze folosirea benzilor speciale de către taxiuri.

„Proiectul propune și o limitare față de situația actuală, anume ca taxiurile fără pasageri să nu mai poată folosi aceste benzi. Nu le putem considera transport în comun dacă nu au pasageri la bord”, a explicat inițiatorul.

Prin această prevedere, consilierul urmărește să evite folosirea abuzivă a benzilor dedicate de către taxiurile care circulă goale, eliberând astfel spațiu pentru transportul public și pentru autoturismele care se conformează noii reguli.

Specialiștii în mobilitate urbană consideră că o asemenea măsură ar putea avea efecte pozitive dacă este implementată corect și susținută de un sistem eficient de monitorizare.

Prin încurajarea transportului partajat, traficul s-ar putea reduce semnificativ în orele de vârf, în special pe arterele majore din centrul și nordul Capitalei – precum Bd. Iuliu Maniu, Splaiul Independenței, Șoseaua Kiseleff, Calea Victoriei și Șoseaua Colentina.

În plus, reducerea numărului de autoturisme cu un singur ocupant ar contribui la diminuarea emisiilor de carbon și la o utilizare mai eficientă a infrastructurii deja existente.

Ideea propusă de Dan Cristian Popescu nu este o premieră la nivel global.

În Londra, vehiculele cu cel puțin trei persoane la bord au voie să folosească anumite benzi dedicate în orele de vârf. În Paris, municipalitatea oferă chiar stimulente fiscale pentru companiile care promovează car-sharing-ul între angajați.

În Madrid, experimentul benzilor HOV a dus la scăderea traficului cu peste 15% pe principalele bulevarde, potrivit datelor oficiale ale primăriei.

Aceste modele ar putea fi adaptate la specificul traficului din București, unde, potrivit datelor publicate de Primăria Generală, peste 70% dintre mașini au un singur ocupant în timpul deplasărilor zilnice.

Consilierul PSD a depus recent și un alt proiect care ar putea schimba regulile de circulație din București.

Propunerea prevede introducerea unei taxe de acces (rovinietă urbană) pentru toate vehiculele neînmatriculate în București sau Ilfov, dar care circulă pe străzile Capitalei.

Taxa ar urma să se aplice diferențiat, în funcție de durata aleasă de conducătorul auto:

3,5 euro/zi

6 euro/7 zile

9,5 euro/30 zile

50 euro/an

Plata ar putea fi făcută online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea ar urma să se realizeze automat prin camere de supraveghere cu recunoaștere a numerelor de înmatriculare.

Potrivit inițiatorului, scopul măsurii este reducerea numărului de vehicule din afara Capitalei care circulă zilnic în București, contribuind la aglomerație și poluare.