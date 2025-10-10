Adolescenta de 14 ani, plasată sub control judiciar după o bătaie violentă la şcoală

Adolescenta de 14 ani care a agresat o colegă a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 45 de zile, după ce victima a fost lovită repetat până şi-a pierdut cunoştinţa. Incidentul a avut loc în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu, din judeţul Arad. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, atacul a avut loc pe fondul unui conflict spontan, în timp ce surse din presa locală afirmă că disputa ar fi izbucnit din cauza unui băiat.

Potrivit unui comunicat emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, procurorii au dispus, la data de 9 octombrie 2025, măsura controlului judiciar pe o perioadă de 45 de zile faţă de inculpata minoră R.N.D.

Aceasta este cercetată pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de articolul 193 din Codul Penal.

Incidentul s-a produs în dimineaţa zilei de 1 octombrie, în jurul orei 07:45, chiar înainte de începerea orelor, în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din judeţul Arad. Pe fondul unui conflict spontan, adolescenta de 14 ani, R.N.D., ar fi lovit-o de mai multe ori cu pumnii în cap pe colega sa, I.N.C., o elevă de 12 ani, trăgând-o şi de păr.

În urma agresiunii, victima şi-a pierdut cunoştinţa şi a căzut la pământ, fiind ulterior transportată la spital. Minora de 12 ani are nevoie de 12-14 zile de îngrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal emis de SJML Arad.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, cercetările continuă pentru a stabili toate împrejurările incidentului și gradul de răspundere penală al adolescentei. Procurorii subliniază că punerea în mişcare a acţiunii penale reprezintă o etapă legală a procesului penal, menită să asigure cadrul necesar administrării probatoriului.

De asemenea, Parchetul precizează că luarea măsurii preventive a controlului judiciar nu afectează principiul prezumţiei de nevinovăţie. Această măsură are rolul de a garanta buna desfăşurare a procesului penal, impunând obligaţii specifice inculpatei, fără a reprezenta o sancţiune definitivă până la pronunţarea instanţei.