Democrații publică selectiv e-mailuri Epstein pentru a-l implica pe Trump

Mai multe e-mailuri din arhiva Jeffrey Epstein, transmise către comisia „House Oversight Committee”, a readus în prim-plan relaţia acestuia cu preşedintele american Donald Trump.

Documentele, prezentate miercuri de democraţii comisiei, includ trei mesaje în care Epstein sugerează că Trump ar fi avut cunoştinţă despre activităţile sale sau ar fi petrecut timp cu una dintre victimele traficului sexual.

Democraţii susţin că este necesară o dezvăluire completă a dosarelor Epstein, în timp ce Casa Albă califică publicarea drept o „narativă fabricată”.

Conform unui comunicat al comisiei, e-mailurile provin dintr-un lot de aproximativ 23.000 de documente primite de la «estate-ul» lui Epstein.

Un prim mesaj, datat 2 aprilie 2011 şi adresat de Epstein către Ghislaine Maxwell, conţine textul:

„Vreau să realizezi că acel câine care nu a lătrat e Trump. [Victima] a petrecut ore întregi la mine acasă cu el, nu s-a menționat niciodată nimic despre el.”

Într-un alt e-mail, datat ianuarie 2019 şi adresat autorului Michael Wolff, Epstein arată:

„Bineînțeles că știa despre fete, pentru că i-a cerut lui Ghislaine să se oprească.”

Al treilea mesaj, din decembrie 2015, include un schimb între Wolff şi Epstein, în care Wolff îi scrie lui Epstein:

„Am auzit că CNN plănuiește să-l întrebe pe Trump în această seară despre relația sa cu tine …”

Epstein răspunde:

„Dacă am fi capabili să creăm un răspuns pentru el, care credeți că ar trebui să fie?”

Wolff continuă:

„Cred că ar trebui să-l lași să se spânzure. Dacă spune că nu a fost în avion sau în casă, atunci asta îți oferă un PR valoros și o monedă politică.”

Documentele respective au numele victimelor editate.

După publicarea documentelor, White House, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, a transmis că democraţii „au scurs selectiv e-mailuri” pentru a crea o „naraţiune falsă” împotriva preşedintelui Trump.

De cealaltă parte, liderul democraţilor în comisie, Robert Garcia, a afirmat că „cu cât Trump încearcă să acopere dosarele Epstein, cu atât mai mult le descoperim”.

Publicaţii independente precum CBS News arată că nu au putut confirma autenticitatea documentelor respective.

Documentele apar într-un context politic marcat de revenirea Congresului după o lungă suspendare şi de presiuni asupra administraţiei Trump pentru o dezaschidere completă a arhivei Epstein.

Până în prezent, niciuna dintre e-mailurile făcute publice nu dovedeşte în mod direct că Trump ar fi participat la activităţile de trafic sexual sau abuz în care Epstein a fost implicat.

De asemenea, preşedintele a susţinut anterior că şi-a încheiat relaţia cu Epstein cu mult înainte ca acesta să fie acuzat penal, iar victimele asociate cu Epstein nu l-au acuzat pe Trump direct.

Mai mult, documentele sunt extrem de redacţionate, iar contextul complet al mesajelor rămâne neclar pentru public. Într-o analiză, se notează că mesajele sunt doar o mică parte din cele 23.000 de documente primite.

Consecințele eliberării documentelor

Eliberarea acestor documente poate avea multiple consecinţe:

poate alimenta cererile pentru o transparenţă completă a arhivelor Epstein şi o implicare mai amplă a justiţiei în această investigaţie; poate influenţa agenda legislativă a comisiei Oversight, care urmăreşte să forţeze divulgarea întregului set de documente.

Totodată, există riscul ca această apăsare politică să amplifice polarizarea: adversarii susţin că documentele sunt folosite în scop partizan, iar susţinătorii consideră că există încă întrebări fără răspuns.

Publicarea celor trei e-mailuri trimise de fostul finanţator Jeffrey Epstein la comisia Oversight readuce în atenţie legătura sa cu preşedintele Donald Trump şi ridică întrebări privind cunoaşterea de către acesta a activităţilor traficului sexual de minori.