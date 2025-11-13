Trump a semnat legea de redeschidere a guvernului federal. Shutdown-ul s-a încheiat

Președintele american Donald Trump a semnat legea necesară pentru a finanța din nou guvernul, punând capăt celei mai lungi închideri a guvernului (shutdown) din istoria SUA, potrivit Fox News.

Trump anunțase de luni că guvernul se va redeschide în curând, întrucât consecințele lipsei de finanțare au continuat să se intensifice, inclusiv pierderile de salarii pentru angajații federali și întârzierile companiilor aeriene cauzate de deficitul de personal la controlul de trafic aerian.

Proiectul de lege menține finanțarea guvernului la aceleași niveluri de până acum în timpul anului fiscal 2025, până pe 30 ianuarie, pentru a oferi timp suplimentar pentru a elabora o măsură de alocare mai lungă pentru anul fiscal 2026.

Măsura finanțează, de asemenea, Programul suplimentar de asistență nutrițională (SNAP), de care se bazează peste 42 de milioane de americani până în septembrie. Programul sprijină persoanele sau familiile cu venituri mici sau fără venituri să cumpere alimente cu cardul de debit.

În plus, măsura anulează concedierile inițiate de administrația Trump la începutul lunii octombrie și asigură plata angajaților și pentru periaoda în care nu au lucrat.

Redeschiderea guvernului vine după mai mult de 40 de zile de întrerupere a finanțării, pe fondul unui impas între Republicanii și Democrații din Senat cu privire la un proiect de lege privind cheltuielile temporare care ar fi finanțat guvernul până pe 21 noiembrie.

După o întrerupere a finanțării începând cu 1 octombrie, Senatul a adoptat luni seară o lege care ar redeschide guvernul, cu o marjă de 60-40 de voturi. Un total de opt Democrați au votat alături de omologii lor Republicani pentru măsură. Ulterior, Camera Reprezentanților a adoptat versiunea sa a măsurii, miercuri.

Acordul a venit în contextul în care consecințele închiderii au atins apogeul, inclusiv perturbările de călătorie pe aeroporturile din SUA unde controlorii de trafic aerian și ofițerii Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA) erau obligați să lucreze și se pregăteau să piardă un al doilea salariu.

Drept urmare, acești angajați sunau pentru a se declara bolnavi sau își luau alte locuri de muncă, ceea ce a dus la deficit de personal și întârzieri ale zborurilor.

Împăcarea dintre Republicani și Democrați a pornit de la dezacorduri cu privire la diverse prevederi privind asistența medicală care să fie incluse într-o potențială măsură de finanțare. Trump și Republicanii au susținut că Democrații doreau să ofere asistență medicală imigranților ilegali și au indicat o prevedere care ar abroga o parte din proiectul de lege privind politica fiscală al lui Trump, cunoscut sub numele de „big, beautiful bill” (marele și frumosul proiect de lege), care a redus eligibilitatea pentru programul Medicaid pentru cetățenii non-americani.

Democrații au respins această prevedere și au declarat că doresc să prelungească permanent anumite subvenții din Legea privind îngrijirea medicală accesibilă, care urmează să expire la sfârșitul anului 2025.

Proiectul de lege privind cheltuielile temporare semnat de Trump nu prelungește aceste subvenții până la sfârșitul anului, dar liderul majorității din Senat, John Thune, Republican din Dakota de Sud, a fost de acord cu un vot în decembrie asupra legislației care ar continua aceste alocări bugetare. Chiar și așa, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, Republican din Louisiana, nu a fost de acord să adere la acest acord în Cameră.