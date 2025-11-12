International

Trump salută acordul privind bugetul, în timp ce Congresul votează reluarea activității guvernului

Trump salută acordul privind bugetul, în timp ce Congresul votează reluarea activității guvernului
După peste 40 de zile de blocaj bugetar, în care guvernul federal al Statelor Unite a funcţionat în regim de întrerupere, situaţia pare că se îndreaptă spre rezolvare.

În cursul zilei de luni, United States Senate a adoptat un proiect de lege care urmăreşte redeschiderea activităţii guvernamentale şi extinderea finanţării până la sfârşitul lunii ianuarie.

Președintele Donald Trump a salutat această evoluţie drept o „victorie majoră” pentru partidul său. Reforma trebuie însă să treacă încă prin camera inferioară şi să primească semnătura preşedintelui pentru a deveni lege.

Discursul lui Donald Trump privind impasul bugetar

În timpul unei ceremonii dedicate Zilei Veteranilor, desfăşurate la Arlington National Cemetery, Donald Trump a adresat mulţumiri liderilor republicani ai Congresului, în special Mike Johnson (preşedintele Camerei Reprezentanţilor) şi John Thune (liderul majorităţii din Senat).

El a afirmat:

„Redeschidem ţara noastră; ea nu ar fi trebuit niciodată închisă.” Al Jazeera El a calificat proiectul de lege ce urmează a fi adoptat de Congres drept o „victorie foarte mare” [pentru Partidul Republican].

Acţiunile Congresului

Senatul american a aprobat luni un pachet de finanţare prin care îşi propune redeschiderea guvernului federal şi suspendarea concedierilor planificate până cel puţin la sfârşitul lunii ianuarie.

Proiectul a fost adoptat cu votul 60–40, beneficiind de sprijin din partea majorităţii republicanilor şi a opt senatori democraţi.

Documentul urmează să fie dezbătut în Camera Reprezentanţilor, unde liderii republicani s-au declarat pregătiţi să termine procedura începând de miercuri.

Este primul pas real către încheierea acestei crize, care a început la 1 octombrie, când legislaţia anuală de aprobare a fost depăşită.

Reacţii în tabăra democrată

Decizia câtorva senatori democraţi de a sprijini proiectul a generat nemulţumiri în rândul colegilor de partid.

Unii lideri democraţi au apreciat că s-a renunţat prea uşor la cererile referitoare la extinderea subvenţiilor pentru asigurările medicale din cadrul legii Affordable Care Act.

Congresul SUA, scandal

Congresul SUA / Sursa foto: Arhiva EvZ

De asemenea, în timpul audierilor din Comisia pentru Regulile Camerei, liderul minorităţii democrate, Hakeem Jeffries, a declarat că democraţii vor introduce un amendament pentru a extinde subvenţiile pentru trei ani. CBS News

Impactul shutdown-ului asupra economiei SUA

Blocajul bugetar a perturbat activitatea guvernului federal pentru peste 40 de zile, afectând plăţile pentru peste un milion de angajaţi federali şi amânând distribuirea unor ajutoare sociale.

De asemenea, unele programe, precum cea pentru asistenţă alimentară Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), au rămas suspendate sau parţial afectate.

Odată ce Camera Reprezentanţilor adopta proiectul, acesta va fi trimis spre promulgare la preşedinte, după care guvernul îşi va relua funcţionarea normală.

