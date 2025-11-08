Efecte în lanț în SUA după cel mai lung blocaj guvernamental. Ce se întâmplă peste Ocean

Statele Unite ale Americii traversează cel mai lung shutdown guvernamental din istoria lor, iar efectele încep să se resimtă puternic în domenii esențiale, în special în aviație.

Blocajul prelungit pune presiune pe unul dintre cele mai aglomerate și importante spații aeriene din lume, iar riscul unor anulări masive de zboruri devine din ce în ce mai real.

Guvernul federal american este în criză de peste cinci săptămâni. Shutdown-ul, ajuns la ziua 36, a dus la suspendarea sau limitarea activității în numeroase instituții publice. Aviația civilă se numără printre cele mai afectate domenii.

Într-o perioadă în care rețeaua aeriană americană ar trebui să funcționeze la capacitate maximă, din cauza reluării fluxurilor turistice și economice post-pandemie, problemele de ordin administrativ pun în pericol întreaga infrastructură aeronautică.

Controlorii de trafic aerian – responsabili de siguranța zborurilor – se confruntă deja cu concedii forțate sau lipsa resurselor operaționale. Consecințele nu au întârziat să apară: întârzieri frecvente, zboruri anulate și pasageri rămași în aeroporturi fără explicații clare.

În cele mai mari hub-uri aeriene ale SUA, inclusiv Atlanta, New York și Los Angeles, au început să se înregistreze perturbări vizibile. Volumul mare de zboruri interne și internaționale face ca orice întârziere să se multiplice rapid în tot sistemul.

Potrivit estimărilor experților citați de Air Journal, dacă shutdown-ul va continua, se va ajunge la reducerea drastică a numărului de curse zilnice. Aeroporturile cu trafic intens vor fi primele afectate, iar zborurile transatlantice sau intercontinentale ar putea suferi întârzieri semnificative.

Situația este agravată de faptul că nicio măsură clară nu a fost adoptată până acum pentru a proteja activitatea Federal Aviation Administration (FAA), instituția-cheie care asigură funcționarea traficului aerian în SUA.

Companiile aeriene americane au transmis un apel urgent către autoritățile federale, cerând reluarea imediată a activității administrative. Potrivit lor, actuala criză riscă să compromită nu doar calendarul operațional, ci și încrederea publicului în siguranța zborurilor.

„Nu putem asigura un serviciu de calitate și nici siguranța pasagerilor în condițiile în care serviciile de control aerian funcționează parțial sau deloc”, au transmis reprezentanții mai multor linii aeriene.

În lipsa unei soluții, tensiunile cresc de la o zi la alta. Iar riscul unei paralizii totale a spațiului aerian american nu mai pare o simplă ipoteză. Dacă autoritățile nu intervin rapid, unele rute ar putea fi suspendate, iar pierderile economice ar putea atinge miliarde de dolari.

În contextul globalizării, aviația americană joacă un rol central în mobilitatea internațională. Orice disfuncționalitate majoră în rețeaua din SUA afectează, indirect, și alte sisteme naționale. Numeroase companii internaționale operează zboruri cu escală în aeroporturi americane, iar eficiența FAA este crucială în coordonarea traficului la nivel mondial.

Un colaps prelungit ar putea avea efecte în cascadă: întârzierea livrărilor comerciale, anularea unor conexiuni strategice și pierderi masive în turism și transport de marfă.

Deocamdată, negocierile dintre liderii politici de la Washington au eșuat. Nu există un acord bugetar care să permită reluarea activității guvernului federal. Disputele ideologice blochează orice progres, în timp ce sistemul public suferă.

În tot acest context, aviația americană pare prinsă între două lumi: una a nevoii urgente de stabilitate, și alta a unui impas politic prelungit.