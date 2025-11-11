International

Shutdown-ul din SUA s-a încheiat oficial. Senatorii au ajus la un compromis

Shutdown-ul din SUA s-a încheiat oficial. Senatorii au ajus la un compromis
Din cuprinsul articolului

Impasul bugetar de 41 de zile din Senatul Statelor Unite s-a încheiat oficial luni seară, deschizând calea către redeschiderea activităţilor guvernamentale în cursul acestei săptămâni.

Senatul a adoptat un pachet de finanţare bipartizan care pune capăt shutdown-ului după ce un grup de opt democraţi din senat a decis să se alăture republicanilor şi să susţină trecerea măsurilor.

Măsurile au trecut cu 60 la 40

Senatul a votat înregistrarea măsurilor cu o majoritate de 60 la 40, înregistrează sursele, după ce acei opt senatori democraţi „au rămas alături de republicani şi au oferit voturile cruciale pentru a trimite pachetul în Camera Reprezentanţilor”.

Puţin înainte, procedura era incertă: după săptămâni de blocaj, luni s-au reuşit primii paşi procedurali, deşi persistau îngrijorări privind obiecţiile şi manevrele ce ar fi putut deraia întreg procesul.

Piața imobiliară pe final de 2025. Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente față de anul trecut
Piața imobiliară pe final de 2025. Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente față de anul trecut
Prognoza meteo, 11 noiembrie. Românii se mai pot bucura de vreme caldă. Când scad temperaturile
Prognoza meteo, 11 noiembrie. Românii se mai pot bucura de vreme caldă. Când scad temperaturile

Pachetul rezultat combină o rezoluţie continuă (continuing resolution – CR) actualizată, cu trei proiecte de lege de cheltuieli (spending bills) într-un mini-pachet (minibus) ce urmează să fie transmis Camerei.

Condiţii şi concesii

Diverşi lideri democraţi insistau ca redeschiderea guvernului să fie condiţionată de un acord clar privind subvenţiile pentru asigurările de sănătate-tip Affordable Care Act (ACA).

Potrivit surselor, liderul majorităţii din Senat, John Thune (R-S.D.), a garantat că va exista un vot pe legislaţie referitoare la aceste subvenţii „nu mai târziu de a doua săptămână din decembrie”.

Mai mult, în textul rezoluţiei actualizate figurează o prevedere de anulare a concedierilor întreprinse de administraţie faţă de angajaţii federali trimişi în şomaj tehnic (furloughed), garantând plata restanţelor pentru aceşti angajaţi şi protecţii pentru viitoare asemenea situaţii.

Unul dintre senatori, Jeanne Shaheen (D-N.H.), membru al celor opt, a declarat:

„Aceasta a fost singura opţiune de pe masă”

Etapele următoare şi momentul decizional în Camera Reprezentanţilor

Pe partea Camerei Reprezentanţilor, liderii republicani au indicat că sunt pregătiţi pentru o convocare rapidă. Mike Johnson (R-La.), preşedintele Camerei, a declarat că „vom planifica votul, să fim aici cel puţin până miercuri”.

Deşi data exactă ar putea suferi modificări, este estimat că votul în Cameră va avea loc miercuri sau în mijlocul săptămânii, după ce Comitetul de Regulamente (Rules Committee) se va întruni cel târziu marţi.

republicani si democrati

republicani si democrati / sursa foto: dreamstime.com

Odată adoptată de Cameră şi semnată de preşedinte, redeschiderea guvernului federal va putea fi pusă în aplicare, marcând sfârşitul celui mai lung shutdown din istoria SUA.

Deblocarea plăţilor angajaţilor federali

Practic, adoptarea pachetului de finanţare de către Senat permite deblocarea plăţii angajaţilor federali, reluarea activităţilor agenţiilor guvernamentale care operau cu restricţii, precum şi o reducere a presiunii asupra serviciilor afectate de întreruperile prelungite.

În acelaşi timp însă, problema subvenţiilor pentru ACA rămâne nerezolvată — deşi a fost promis un vot ulterior, nu există garanţii că extensia va fi adoptată.

