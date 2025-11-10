Republicanii și Democrații, aproape de un acord pentru redeschiderea guvernului

Senatul a promovat, duminică seară, un acord bipartizan pentru a pune capăt închiderii guvernului (shutdown), depășind cel mai mare blocaj procedural folosit pentru a ține guvernul SUA închis în ultimele 40 de zile.

Printr-un vot de 60-40 - opt senatori Democrați alăturându-se Republicanilor - Senatul a invocat clauza de închidere pentru a sparge obstrucționarea și a continua cu un plan de cheltuieli bipartizan pentru a finanța guvernul până la 30 ianuarie 2026, precum și un pachet „microbuz” care va restabili complet beneficiile pentru cupoane alimentare.

Senatorii Democrați Dick Durbin din Illinois, Tim Kaine din Virginia, Maggie Hassan din New Hampshire, Catherine Cortez Masto din Nevada, Jeanne Shaheen din New Hampshire, Jacky Rosen din Nevada și John Fetterman din Pennsylvania s-au despărțit de partidul lor și au votat în favoarea pachetului. Angus King din Maine, un independent apropiat de Democrați, a votat, de asemenea, da.

Senatorul Rand Paul din Kentucky a fost singurul republican care a votat împotrivă.

Republicanii și Democrații și din Senatul Statelor Unite ale Americii au ajuns la un acord pentru redeschiderea guvernului, în schimbul a trei proiecte de lege pe care și le dorește stânga. O sursă familiarizată cu planul recent dezvăluit a declarat pentru Fox News că există suficienți senatori democrați pregătiți să se alăture republicanilor pentru un vot cheie duminică seară, în timp ce Congresul se pregătește să redeschidă guvernul.

În acest moment, există suficienți senatori din Partidul Democrat dispuși să susțină un plan reînnoit de redeschidere a guvernului.

Cea mai recentă evoluție vine după ce a fost dezvăluită o rezoluție actualizată și continuă care ar redeschide guvernul până pe 30 ianuarie 2026, ar anula concedierile lucrătorilor aflați în șomaj tehnic efectuate de administrația Trump și ar asigura că lucrătorii aflați în șomaj tehnic primesc salariile restante.

Președinta alocărilor bugetare din Senat, Susan Collins, republicană din Maine, a condus acordul bipartizan, dar un trio de membri ai grupului democrat, senatorii Angus King, independent din Maine, Jeanne Shaheen, democrată din New Hampshire, și Maggie Hassan, democrată din New Hampshire, s-au dovedit cruciali în găsirea unei soluții pentru shutdown.

Se așteaptă ca legislatorii să dea primul dintr-o serie de trei de voturi privind redeschiderea guvernului duminică seară. Dar va fi nevoie de acțiuni din partea Camerei Reprezentanților înainte ca închiderea să fie încheiată oficial.

Mai devreme în cursul zilei, Republicanii din Senat au dezvăluit o altă piesă crucială a puzzle-ului în încercarea lor de a redeschide guvernul și intenționează să continue cu un vot duminică.

Deși ambele părți par încă într-un impas în ceea ce privește prelungirea subvențiilor Obamacare, care expiră, cei care au alocat fonduri au avansat cu un pachet de proiecte de lege privind cheltuielile, despre care republicanii speră că vor relansa procesul de finanțare guvernamentală și vor duce la sfârșitul închiderii guvernului de 40 de zile.

Comisia de alocare a fondurilor din Senat a lansat duminică după-amiază pachetul de trei proiecte de lege privind cheltuielile, cunoscut sub numele de microbuz. Legislatorii încă așteaptă textul unei rezoluții continue (CR) actualizate, care, dacă va fi adoptată, se așteaptă să redeschidă guvernul până la sfârșitul lunii ianuarie.

Acesta include legi care ar finanța construcțiile militare și Departamentul pentru Veterani, ramura legislativă, agricultura și Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA).

Republicanii din Senat consideră pachetul ca pe o modalitate de a atrage suficienți senatori Democrați pentru a ieși din impas și a se îndrepta spre redeschiderea guvernului. Și având în vedere că „microbuzul” este un produs în mare parte bipartizan, parlamentarii cred că ar putea avea succes.

Senatorul texan John Cornyn a intrat, în urmă cu puțin timp, în Senat, și a declarat că votează afirmativ, oferind Republicanilor și Democraților care li s-au alăturat cele 60 de voturi de care aveau nevoie pentru a adopta acest vot procedural.

După ce numărarea voturilor a fost citită cu voce tare, membrii Senatului au aplaudat, potrivit BBC.

Dacă Senatul va adopta, în cele din urmă, proiectele de lege, pachetul trebuie totuși aprobat de Camera Reprezentanților și trimis președintelui Donald Trump pentru semnătură, un proces care ar putea dura câteva zile, explică Reuters.