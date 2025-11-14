Michael Wolff și Jeffry Epstein, strategii împotriva lui Trump

Emailurile schimbate între autorul Michael Wolff și Jeffrey Epstein au fost publicate miercuri de Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților din SUA.

Documentele arată că Wolff, cunoscut pentru cartea sa „Fire and Fury”, i-ar fi sugerat lui Epstein să folosească informații compromițătoare pentru a obține un avantaj asupra candidatului republican la președinție, Donald Trump.

Într-un mesaj trimis în decembrie 2015, Wolff i-a scris lui Epstein:

În schimbul ulterior, Wolff a adăugat:

„Cred că ar trebui să-l lași să se compromită singur. Dacă spune că nu a fost în avion sau la casă, asta îți oferă o monedă de schimb valoroasă în PR și politică. Poți să-l lași să se compromită într-un mod care să îți aducă un beneficiu, sau, dacă se vede că ar putea câștiga, poți să-l ajuți, generând o datorie.”

Autorul a menționat, de asemenea, că Trump ar putea să vorbească favorabil despre Epstein, spunând:

„Desigur, este posibil ca, atunci când va fi întrebat, să spună că Jeffrey este un tip grozav și că a fost nedreptățit și este victima corectitudinii politice, care ar trebui eliminată într-un regim Trump.”

Wolff a mai subliniat necesitatea ca Epstein să aibă o strategie pregătită, în cazul în care fostul candidat va fi întrebat despre legăturile lor:

„Cu cât Trump pare mai real, sau, Doamne ferește, inevitabil, cu atât jurnaliștii se vor concentra mai mult pe acest subiect, deci, cum nu vei fi surprins, ai nevoie de o strategie,” a scris Wolff într-un e-mail din ianuarie 2016.

În februarie 2016, Epstein i-a transmis lui Wolff că este contactat de tot mai mulți reporteri pe măsură ce popularitatea lui Trump creștea.

Wolff a răspuns:

„Da, tu ești glonțul pentru Trump.”

Într-un alt e-mail din aceeași lună, Wolff a adăugat:

„NYT m-a contactat despre tine și Trump. De asemenea, campania lui Hillary sapă adânc. Ar trebui să iei în considerare o acțiune preventivă.”

În apropierea alegerilor din 2016, Wolff a mai sugerat că Epstein ar putea afecta campania lui Trump, titrând un e-mail: „Acum ar putea fi momentul.”

Autorul i-a scris:

„Există o oportunitate să vorbești săptămâna aceasta despre Trump într-un mod care să îți aducă mare simpatie și să-l finalizeze. Ești interesat?”

Michael Wolff a devenit cunoscut pentru cărțile sale despre administrația Trump, prima sa lucrare, „Fire and Fury”, vânzând aproape 2 milioane de exemplare în primele trei săptămâni după publicare în ianuarie 2018.

În același timp, Trump a criticat cartea, numind-o „gunoi” și „plină de minciuni.”

Wolff a mai spus în e-mailuri că scrie cărțile pentru bani și pentru acces la perspective din interiorul Casei Albe: