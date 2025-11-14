International

Michael Wolff și Jeffry Epstein, strategii împotriva lui Trump

Comentează știrea
Michael Wolff și Jeffry Epstein, strategii împotriva lui TrumpMichael Wolff / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Emailurile schimbate între autorul Michael Wolff și Jeffrey Epstein au fost publicate miercuri de Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților din SUA.

Documentele arată că Wolff, cunoscut pentru cartea sa „Fire and Fury”, i-ar fi sugerat lui Epstein să folosească informații compromițătoare pentru a obține un avantaj asupra candidatului republican la președinție, Donald Trump.

Schimbul de mesaje Wolff - Epstein

Într-un mesaj trimis în decembrie 2015, Wolff i-a scris lui Epstein:

„Am auzit că CNN intenționează să-l întrebe pe Trump în această seară despre relația voastră — fie în emisiune, fie după, la conferință.”

Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare

În schimbul ulterior, Wolff a adăugat:

„Cred că ar trebui să-l lași să se compromită singur. Dacă spune că nu a fost în avion sau la casă, asta îți oferă o monedă de schimb valoroasă în PR și politică.

Poți să-l lași să se compromită într-un mod care să îți aducă un beneficiu, sau, dacă se vede că ar putea câștiga, poți să-l ajuți, generând o datorie.”

Strategii sugerate de Michael Wolff

Autorul a menționat, de asemenea, că Trump ar putea să vorbească favorabil despre Epstein, spunând:

„Desigur, este posibil ca, atunci când va fi întrebat, să spună că Jeffrey este un tip grozav și că a fost nedreptățit și este victima corectitudinii politice, care ar trebui eliminată într-un regim Trump.”

Wolff a mai subliniat necesitatea ca Epstein să aibă o strategie pregătită, în cazul în care fostul candidat va fi întrebat despre legăturile lor:

„Cu cât Trump pare mai real, sau, Doamne ferește, inevitabil, cu atât jurnaliștii se vor concentra mai mult pe acest subiect, deci, cum nu vei fi surprins, ai nevoie de o strategie,” a scris Wolff într-un e-mail din ianuarie 2016.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

În februarie 2016, Epstein i-a transmis lui Wolff că este contactat de tot mai mulți reporteri pe măsură ce popularitatea lui Trump creștea.

Wolff a răspuns:

„Da, tu ești glonțul pentru Trump.”

Într-un alt e-mail din aceeași lună, Wolff a adăugat:

„NYT m-a contactat despre tine și Trump. De asemenea, campania lui Hillary sapă adânc. Ar trebui să iei în considerare o acțiune preventivă.”

Posibil impact asupra campaniei electorale

În apropierea alegerilor din 2016, Wolff a mai sugerat că Epstein ar putea afecta campania lui Trump, titrând un e-mail: „Acum ar putea fi momentul.”

Autorul i-a scris:

„Există o oportunitate să vorbești săptămâna aceasta despre Trump într-un mod care să îți aducă mare simpatie și să-l finalizeze. Ești interesat?”

Michael Wolff a devenit cunoscut pentru cărțile sale despre administrația Trump, prima sa lucrare, „Fire and Fury”, vânzând aproape 2 milioane de exemplare în primele trei săptămâni după publicare în ianuarie 2018.

În același timp, Trump a criticat cartea, numind-o „gunoi” și „plină de minciuni.”

Wolff a mai spus în e-mailuri că scrie cărțile pentru bani și pentru acces la perspective din interiorul Casei Albe:

„Deci… fac această carte despre Trump pentru o sumă mare de bani și, până acum, cu destul de multă cooperare din partea lor (DT m-a sunat zilele trecute și a vorbit 45 de minute despre mass-media – alarmant),” a scris Wolff în februarie 2017.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:25 - Republica Moldova și România își conectează rețeaua feroviară. Lucrările Cantemir-Fălciu aproape de final
12:16 - Michael Wolff și Jeffry Epstein, strategii împotriva lui Trump
12:03 - Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
12:00 - Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
11:51 - Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
11:45 - Auroră boreală neobișnuită vizibilă în timp ce o furtună solară lovea Pământul

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale