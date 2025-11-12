Casa Albă acuză o campanie politică împotriva lui Trump, după publicarea e-mailurilor lui Jeffrey Epstein

Casa Albă a răspuns ferm acuzațiilor lansate după publicarea unor e-mailuri ale lui Jeffrey Epstein, făcute publice de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Documentele sugerează că fostul președinte Donald Trump ar fi avut cunoștință despre activitățile lui Epstein. Administrația americană califică însă acuzațiile drept „manipulări politice” și „o tentativă de discreditare a liderului de la Casa Albă”, potrivit BBC.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a criticat modul în care au fost prezentate informațiile de către o parte a mass-mediei americane.

„Democrații au divulgat în mod selectiv e-mailuri către mass-media liberală pentru a crea o narațiune falsă cu scopul de a-l discredita pe președintele Trump”, a declarat Leavitt.

Aceasta a explicat că „victima anonimă” menționată în corespondența publicată este, de fapt, Virginia Giuffre, care „a afirmat în repetate rânduri că președintele Trump nu a fost implicat în nicio faptă ilegală și că «nu putea fi mai prietenos» cu ea în interacțiunile lor limitate”.

Leavitt a mai subliniat că „adevărul este că președintele Trump l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său cu zeci de ani în urmă pentru că se purta urât cu angajatele sale, inclusiv cu Giuffre”.

„Aceste povești nu sunt altceva decât eforturi de rea-credință menite să distragă atenția de la realizările istorice ale președintelui Trump, iar orice american cu bun simț vede clar această farsă și distragerea evidentă a atenției de la redeschiderea guvernului”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Declarațiile oficiale vin după ce, miercuri, CNN a relatat, citând documente publicate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, că Jeffrey Epstein l-ar fi menționat de mai multe ori pe Donald Trump în corespondența sa privată.

Potrivit sursei citate, e-mailurile datează din ultimii 15 ani și au fost trimise către Ghislaine Maxwell, colaboratoarea lui Epstein condamnată ulterior pentru trafic sexual, dar și către autorul Michael Wolff.

În schimburile de mesaje, Epstein ar fi susținut că Trump ar fi petrecut timp cu o femeie pe care democrații o descriu drept victimă a traficului sexual coordonat de el. Într-un alt e-mail, Epstein ar fi afirmat că „Trump știa despre fete” – o referire posibilă la declarațiile anterioare ale fostului președinte, potrivit cărora acesta l-ar fi exclus pe Epstein din clubul Mar-a-Lago „pentru că a racolat tinere care lucrau acolo”.

Publicarea e-mailurilor a redeschis un subiect sensibil din trecutul politic american, mai ales într-o perioadă în care Donald Trump se află din nou în centrul atenției publice. Casa Albă consideră că demersul are o miză electorală și urmărește compromiterea imaginii președintelui.

De partea cealaltă, membrii Comisiei de Supraveghere afirmă că publicarea documentelor face parte dintr-un proces de transparență și de investigare a legăturilor controversate dintre Epstein și diverse personalități publice americane.