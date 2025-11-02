Atac armat într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane au fost înjunghiate

Două persoane au fost arestate după ce zece persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost transportate la spital în urma unei serii de înjunghieri într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, sâmbătă. Prim-ministrul Keir Starmer a denunțat incidentul drept „îngrozitor”, potrivit Reuters.

Autoritățile au anunțat că poliția antiteroristă este implicată în anchetă, în timp ce se încearcă stabilirea circumstanțelor și motivației incidentului. Investigațiile continuă pentru a clarifica toate detaliile incidentului.

Șeful poliției britanice de transport, Chris Casey, a declarat că se desfășoară anchete urgente și că ar putea dura ceva timp până când vor putea fi oferite informații suplimentare.

Poliția din Cambridgeshire a declarat că a fost chemată la ora locală 19:39, după ce mai multe persoane au fost înjunghiate într-un tren care circula de la Doncaster la Londra King’s Cross. Autoritățile au precizat că este prea devreme pentru a specula asupra cauzelor incidentului.

Trenul s-a oprit la Huntingdon, unde ofițeri înarmați au intervenit și au arestat doi bărbați. Imagini postate pe rețelele de socializare arată forțele de ordine urcând în tren pentru a gestiona situația.

Un martor ocular a declarat că unul dintre suspecți, înarmat cu un cuțit mare, a fost imobilizat cu pistolul cu electroșocuri de polițiști. Atacul a început la aproximativ 10 minute după plecarea trenului din Peterborough, iar pasagerii au declanșat alarma de urgență.

Unii oameni au încercat să fugă călcându-se unii pe alții, în timp ce alții s-au ascuns în toalete. Serviciul de ambulanță din estul Angliei a mobilizat un dispozitiv de intervenție extins la gara Huntingdon, inclusiv trei ambulanțe aeriene. Premierul Keir Starmer și-a exprimat sprijinul pentru cei afectați, într-o postare pșe X, unde a menționat că incidentul este „extrem de îngrijorător”