Ucraina susține că a provocat un atac la o conductă petrolieră din apropierea Moscovei

Ucraina susține că a provocat explozii și a dus la suspendarea operațiunilor unei conducte de produse petroliere din regiunea Moscovei, potrivit Reuters.

Vineri, un atac ucrainean a distrus conductele de transport de benzină, motorină și combustibil pentru aviație destinate armatei ruse, a anunțat agenția de informații militare HUR pe Telegram.

„Sistemele de apărare anti-drone şi gărzile înarmate nu au putut să o oprească. Toate cele trei conducte au explodat simultan, făcând întreaga conductă inutilizabilă” a declarat HUR.

Serviciul de informații militare al Ucrainei a precizat că operațiunea din 31 octombrie a vizat conducta din districtul Ramensky, considerată o rută de aprovizionare importantă pentru forțele ruse implicate în operațiuni împotriva Ucrainei.

Conducta „Ring”, lungă de 400 de kilometri și care conecta rafinăriile din Ryazan, Nijni Novgorod și Moscova, transporta anual până la 3 milioane de tone de combustibil pentru aviație, 2,8 milioane de tone de motorină și 1,6 milioane de tone de benzină. Șeful HUR, locotenentul general Kirilo Budanov, a afirmat că atacul a provocat Rusiei daune mult mai mari decât orice sancțiuni economice aplicate până acum.

Ucraina a lovit vineri noaptea instalații din trei regiuni, inclusiv o centrală termică din Oriol și substația Vladimirskaia de 750 kV din regiunea Vladimir, întrerupând parțial fluxul de energie către Moscova. Autoritățile ucrainene au folosit drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru a ținti infrastructura strategică a Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că între 90 și 95% dintre atacurile efectuate pe teritoriul Rusiei utilizează arme cu rază lungă de acțiune produse în Ucraina, cu un sprijin limitat din partea rachetelor britanice Storm Shadow și franceze SCALP.

El a precizat că Ucraina va continua să lovească instalațiile rusești pentru a reduce capacitatea Moscovei de a finanța războiul.