Nu mai e ca în alți ani. Hotelieri se plâng că stațiunile montane sunt mai goale de Sărbători

Crăciunul și Revelionul se apropie, însă hotelierii din stațiunile montane din România se confruntă cu cel mai slab sezon din ultimii ani. Aceștia susțin că majorările de prețuri și măsurile luate de Guvern îi determină pe turiști să fie mai prudenți și să amâne sau chiar să renunțe la vacanță. În aceste condiții, proprietarii hotelurilor și pensiunilor speră ca apropierea sărbătorilor și, eventual, sosirea zăpezii vor atrage mai mulți turiști la munte.

Un hotel de patru stele din Bușteni a ales să își promoveze intens ofertele pentru Crăciun și Revelion, însă strategia nu a avut rezultatele așteptate. Pentru Crăciun, gradul de ocupare al hotelului este de 80%, iar pentru Revelion nu depășește 60%.

În alți ani, locurile erau rezervate integral încă de la finalul lunii noiembrie, însă lucrurile s-au schimbat complet în acest an.

„Mai avem locuri disponibile pentru că sunt mult mai puține rezervări față de alți ani. Noi sperăm că o să fie mai bine în perioada următoare. Avem ca și grad de ocupare pentru Crăciun cam 80%, iar de Revelion cam 60%”, ne-a spus Lidia, reprezentanta unui hotel de patru stele din Bușteni.

Cu aceeași problemă se confruntă și hotelierii din Poiana Brașov. Monica, administrator resort de trei stele, spune că gradul de ocupare este mult mai scăzut decât se aștepta. Deși a primit numeroase solicitări de oferte, puține dintre acestea s-au concretizat.

„La noi e slab de tot. Gradul de ocupare pentru Crăciun este de 35%, iar de Revelion 45%. Solicitări de oferte mai avem, dar nu s-au concretizat. S-a mai întâmplat să se trezească turiștii în ultima zi și să își rezerve un sejur… noi așteptăm. Cred că toate schimbările din ultimele luni și majorările de taxe au dus la această realitate. Vă dați seama că nu puteam să mergem pe aceleași tarife ca anii trecuți și automat am crescut prețurile”, ne-a spus Monica, administrator resort Poiana Brașov.

Păltiniș, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România și loc preferat de iubitorii sporturilor de iarnă, se confruntă și cu un început de sezon mai slab decât în anii anteriori.

Hotelierii și proprietarii de pensiuni spun că nu au majorat tarifele prea mult, însă, cu toate acestea, cererea pentru sejururile de Sărbători este mai redusă decât în anii anteriori.

„E loc de mai bine. Eu vorbesc strict legat de pensiunea noastră. Pentru Revelion am rezervat pensiunea integral, însă pentru Crăciun avem grad de ocupare de 30%”, ne-a spus Carmen, proprietara unei pensiuni din Păltiniș.

Revoltați, mulți hotelieri dau vina pe măsurile luate de actuala guvernare. Aceștia susțin că majorările de taxe, schimbările legislative și deciziile economice recente au crescut costurile de operare ale unităților turistice, iar impactul se resimte direct în comportamentul turiștilor.

„Mult mai mic față de alți ani. Motivul principal e legat de scumpiri și de tot ceea ce se întâmplă în sistemul politic. Nu am crescut tarifele cu mult. În cazul în care va ninge avem speranțe că vom avea mai mulți și de Crăciun”, a adăugat proprietara pensiunii din Păltiniș.